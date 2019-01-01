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На Волині одиноким пенсіонерам безкоштовно ремонтують будинки. ВІДЕО

На Волині одиноким пенсіонерам безкоштовно ремонтують будинки. ВІДЕО
На Волині два роки тому в Голобах створили центр надання соціальних послуг громадянам, які потребують сторонньої допомоги і підтримки.

Нині працює 14 соціальних робітників і ще один із комплексного обслуговування й ремонту будинків, - пише Суспільне Волині.

«От, наприклад, як тут сітка натягнута. Кому натягнути сітку. От в Хомівни ми це робили. Є що штахетики прогнилі, міняти все треба. Є таке, що в хаті дошка якась прогнила, треба замінити. Стелі де щось, є різні дрібні ремонти. Ось колодязь, треба поміняти кришку, забити дошки. От влітку наприклад, треба покосити подвір`я. Це не ремонтні роботи, але ж треба, не буде ж воно заростати. Гіллячки старі на деревах треба обрізати», - розповів Анатолій Гавура, робітник з обслуговування й ремонту будинків центру надання соціальних послуг Голобської ОТГ.

Лідія Бакун — пенсіонерка. 84-річна жителька Голоб проживає із сином, який має інвалідність. Господарювати самим важко, тому без допомоги такого робітника їм не обійтися, - каже вона.

«Чоловік помер, немає уже. А так усе вмів робити. Хату ось цю шалював, все робив, колодязя копав сам. Не має кому так нам полагодити. А він це в соціальному забезпеченні робить і я попросила його. Він погодився, тільки каже чи маєте дошки. Пішли з сином купили ту доску і Толік вже мав приїхати», - розповідає пенсіонерка.

У центрі надання соціальних послуг Голобської об`єднаної територіальної громади обслуговується 105 осіб поважного віку.

«Це є як одинокі громадяни, так і ті, хто не має родичів і їх не має кому обслуговувати. Але, є і ті, хто має дітей. А діти згідно із пенсійним законодавством вже досягли пенсійного віку. Ми обслуговуємо і інвалідів, як самотньо проживаючих, так і одиноких», - про це розповіла його керівниця Оксана Волошук.

Півдня роботи такого робітника із комплексного обслуговування й ремонту будинків – і у пенсіонерки відремонтовані дверцята в колодязі, замінено «коньок» на даху літньої кухні і проведено ще чимало роботи. Соціальні робітники цієї громади обслуговують громадян у двох десятках населених пунктів.




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Теги: Волинь, ремонт, пенсіонери
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