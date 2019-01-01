Два села на Волині залишають Московський патріархат





Із 66-ти присутніх за перехід в ПЦУ проголосували 49, проти – 15, 2 утрималися. Про це повідомив секретар зборів Валерій Макарчук, пише



Настоятеля церкви Святого Миколая Чудотворця під час проведення голосування в школі не було.



Відомо, що 10-го березня у храмі відбулося паралельне голосування, де, за словами Валерія Макарчука, голосували близько 90 прихожан. Він наголосив, що в голосуванні у храмі брали участь не лише місцеві жителі.



Також секретар зборів зазначив, що за результатами опитування мешканців Будятич та Космівки з 267-ми людей за перехід виступили 219, проти – 18, 30 утримались.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збори жителі сіл Будятичі та Космівка Поромівської ОТГ Іваничівського району провели 16-го березня у приміщенні місцевої школи.Із 66-ти присутніх за перехід в ПЦУ проголосували 49, проти – 15, 2 утрималися. Про це повідомив секретар зборів, пише БУГ Настоятеля церкви Святого Миколая Чудотворця під час проведення голосування в школі не було.Відомо, що 10-го березня у храмі відбулося паралельне голосування, де, за словами Валерія Макарчука, голосували близько 90 прихожан. Він наголосив, що в голосуванні у храмі брали участь не лише місцеві жителі.Також секретар зборів зазначив, що за результатами опитування мешканців Будятич та Космівки з 267-ми людей за перехід виступили 219, проти – 18, 30 утримались.

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