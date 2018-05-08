Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі





Про це йдеться на сторінці Велимченської ОТГ у



"Окремі жителі Велимча, що ви забули на церковних зборах сьогодні й 22-го лютого у селі Раків Ліс?



Для чого їздите автотранспортом робити бійку та провокації в чужих селах і районах?



Годі ганьбити честь велимчуків своїми необдуманими діями! На всю область вже «прославились»", - йдеться в дописі.



До слова, нещодавно громада с. Раків Лісразом із священиком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканців села Велимче, Ратнівського району звинувачують у тому, що вони їздять на збори парафіян до сусідніх сіл та влаштовують там провокації.Про це йдеться на сторінці Велимченської ОТГ у facebook "Окремі жителі Велимча, що ви забули на церковних зборах сьогодні й 22-го лютого у селі Раків Ліс?Для чого їздите автотранспортом робити бійку та провокації в чужих селах і районах?Годі ганьбити честь велимчуків своїми необдуманими діями! На всю область вже «прославились»", - йдеться в дописі.До слова, нещодавно громада с. Раків Ліс офіційно перейшла до ПЦУ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію