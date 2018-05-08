вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі

Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
Мешканців села Велимче, Ратнівського району звинувачують у тому, що вони їздять на збори парафіян до сусідніх сіл та влаштовують там провокації.

Про це йдеться на сторінці Велимченської ОТГ у facebook.

"Окремі жителі Велимча, що ви забули на церковних зборах сьогодні й 22-го лютого у селі Раків Ліс?

Для чого їздите автотранспортом робити бійку та провокації в чужих селах і районах?

Годі ганьбити честь велимчуків своїми необдуманими діями! На всю область вже «прославились»", - йдеться в дописі.

До слова, нещодавно громада с. Раків Ліс офіційно перейшла до ПЦУ разом із священиком.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: провокація, збори парафіян, Велимче, Раків Ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Бійці колишньої 51 бригади назвали «політтехнологічним лайном» вплутування їх у провокації
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині: зворушлива історія. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 12:36
Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
Сьогодні, 12:22
Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься
Сьогодні, 11:54
Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО
Сьогодні, 11:26
Німеччина передала Україні унікальний для історії ПЦУ документ
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
План Росії щодо релігійного заколоту на Волині: прізвища, локації, розцінки План Росії щодо релігійного заколоту на Волині: прізвища, локації, розцінки
19 лютий, 12:14
Мешканці волинського села на столітніх фото Мешканці волинського села на столітніх фото
08 травень, 2018, 10:29
Відомий ще один переможець виборів на Волині Відомий ще один переможець виборів на Волині
29 жовтень, 2017, 23:45
Вибори в нових громадах на Волині: у Велимче - 4 кандидати на голову Вибори в нових громадах на Волині: у Велимче - 4 кандидати на голову
06 жовтень, 2017, 09:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Харкові поліцейська на смерть збила чоловіка
Сьогодні, 12:36
 0
Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
Сьогодні, 12:22
 0
Традиційний півмарафон у Ковелі – переноситься
Сьогодні, 11:54
 0
Волинські школярі висадили майже гектар лісу. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8