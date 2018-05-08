Волиняни їздять до сусідніх сіл на збори парафіян для провокацій, – соцмережі
Сьогодні, 12:22
Мешканців села Велимче, Ратнівського району звинувачують у тому, що вони їздять на збори парафіян до сусідніх сіл та влаштовують там провокації.
Про це йдеться на сторінці Велимченської ОТГ у facebook.
"Окремі жителі Велимча, що ви забули на церковних зборах сьогодні й 22-го лютого у селі Раків Ліс?
Для чого їздите автотранспортом робити бійку та провокації в чужих селах і районах?
Годі ганьбити честь велимчуків своїми необдуманими діями! На всю область вже «прославились»", - йдеться в дописі.
До слова, нещодавно громада с. Раків Ліс офіційно перейшла до ПЦУ разом із священиком.
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Про це йдеться на сторінці Велимченської ОТГ у facebook.
"Окремі жителі Велимча, що ви забули на церковних зборах сьогодні й 22-го лютого у селі Раків Ліс?
Для чого їздите автотранспортом робити бійку та провокації в чужих селах і районах?
Годі ганьбити честь велимчуків своїми необдуманими діями! На всю область вже «прославились»", - йдеться в дописі.
До слова, нещодавно громада с. Раків Ліс офіційно перейшла до ПЦУ разом із священиком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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