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Під стінами луцької гімназії чоловік торгував амфетаміном

Під стінами луцької гімназії чоловік торгував амфетаміном
Чоловік, який торгував наркотиками на зупинці громадського транспорту поблизу гімназії №4 в Луцьку, сяде в тюрму на 3,5 роки.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 березня, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що обвинувачений купив з метою збуту порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить у своєму складі амфетамін.

Так, зберігаючи наркотики при собі, чоловік переніс на зупинку «Гімназія №4», що на проспекті Волі. Під час проведення працівниками УПН ГУНП у Волинській області оперативної закупки обвинувачений за 400 гривень незаконно збув один паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком судової експертизи містить у своєму складі амфетамін, масою 0,4205 г.

Також обвинувачений на вулиці П’ятницька Гірка збував порошок, який містить у своєму складі психотропну речовину PVP.

Так, між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості. Варто зазначити, що чоловік раніше був неодноразово судимий.

Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна на праві приватної власності.

Фото ілюстративне

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Теги: нвркотики, суд, Луцьк
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