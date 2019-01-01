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Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО

Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Спілка рибалок міста Рожище організувала прибирання території заплави річки Стир, урочища Чебені, що у Рожищенському районі.

Впорядкування території відбулося у неділю, 17 березня, - пише Район.Рожище.

Як розповів головний державний інспектор ВОВБЗ «Рибоохоронний патруль» Віталій Хвостюк, біля озера назбирали більше 150 мішків сміття. До акції долучилося 20 осіб із числа рибалок-любителів, небайдужих громадян та представників Волинського рибоохоронного патруля.

«За кілька годин зібрали понад 150 мішків зі сміттям, які заледве помістилися на підводу та тракторний причіп», – розповідає Віталій Хвостюк.

Після прибирання Волинський рибоохороний патруль разом з рибалками виготовили та встановили на водоймі 50 штучних нерестових гнізд, які потрібні, щоб створити додаткові місця для нересту риби.

«Волинський рибоохороний патруль нагадує, що нерестова заборона на водоймах області буде діяти на річнах з 1 квітня по 20 травня, на озерах і водосховищах – з 1 квітня по 10 червня», – додає чоловік.

Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО
Волинські рибалки прибрали берег озера від сміття. ФОТО

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Теги: рибалки, сміття, Чебені
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