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На Волині «на гарячому» спіймали палія трави

На Волині «на гарячому» спіймали палія трави
На Волині рятувальники виявили палія сухої рослинності.

Так, 18 березня рятувальники під час рейду виявили чоловіка, який випалював суху рослинність поблизу міста Каменя-Каширського і повідомили поліцію про цей факт, - пише ДСНС України у Волинській області

Поліцейські встановили особу правопорушника – ним виявився місцевий житель Леонід. Зібрані необхідні матеріали в подальшому будуть скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для складання адміністративного протоколу за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 77-1 КУпАП (Самовільне випалювання рослинності або її залишків).

На Волині «на гарячому» спіймали палія трави
На Волині «на гарячому» спіймали палія трави

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Теги: рятувальники, трава, палій
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