На Волині «на гарячому» спіймали палія трави
Сьогодні, 13:36
На Волині рятувальники виявили палія сухої рослинності.
Так, 18 березня рятувальники під час рейду виявили чоловіка, який випалював суху рослинність поблизу міста Каменя-Каширського і повідомили поліцію про цей факт, - пише ДСНС України у Волинській області
Поліцейські встановили особу правопорушника – ним виявився місцевий житель Леонід. Зібрані необхідні матеріали в подальшому будуть скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для складання адміністративного протоколу за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 77-1 КУпАП (Самовільне випалювання рослинності або її залишків).
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Так, 18 березня рятувальники під час рейду виявили чоловіка, який випалював суху рослинність поблизу міста Каменя-Каширського і повідомили поліцію про цей факт, - пише ДСНС України у Волинській області
Поліцейські встановили особу правопорушника – ним виявився місцевий житель Леонід. Зібрані необхідні матеріали в подальшому будуть скеровані до Державної екологічної інспекції у Волинській області для складання адміністративного протоколу за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 77-1 КУпАП (Самовільне випалювання рослинності або її залишків).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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