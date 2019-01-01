На Львівщині застрелили прикордонника

Військовослужбовець Мостиського загону дістав вогнепальне поранення і помер по дорозі в лікарню.Попередньо, куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді, - інформує прес-центр Державної прикордонної служби.Лікарі, які прибули на місце інциденту транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер.Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події.На місці події працює оперативно-слідча група.