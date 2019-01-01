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На Львівщині застрелили прикордонника

На Львівщині застрелили прикордонника
Військовослужбовець Мостиського загону дістав вогнепальне поранення і помер по дорозі в лікарню.

Попередньо, куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді, - інформує прес-центр Державної прикордонної служби.

Лікарі, які прибули на місце інциденту транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер.

Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.

Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події.

На місці події працює оперативно-слідча група.

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Теги: Львівщина, прикордонник, стрілянина
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