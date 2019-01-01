На Львівщині застрелили прикордонника
Сьогодні, 16:00
Військовослужбовець Мостиського загону дістав вогнепальне поранення і помер по дорозі в лікарню.
Попередньо, куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді, - інформує прес-центр Державної прикордонної служби.
Лікарі, які прибули на місце інциденту транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер.
Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.
Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події.
На місці події працює оперативно-слідча група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Попередньо, куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді, - інформує прес-центр Державної прикордонної служби.
Лікарі, які прибули на місце інциденту транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер.
Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.
Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до даної події.
На місці події працює оперативно-слідча група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Львівщині застрелили прикордонника
Сьогодні, 16:00
У курортному районі на Волині розширять сміттєвий полігон
Сьогодні, 15:52
У Луцьку в новобудові продають приміщення для офісу. ФОТО*
Сьогодні, 15:20
В Україну не пустили заражені цитрусові з Польщі
Сьогодні, 15:01