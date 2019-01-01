Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 березня
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ. У Світязі – без опадів.
Температура повітря вночі близько +2…+4 градусів, удень – +7…+10.
Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ. У Світязі – без опадів.
Температура повітря вночі близько +2…+4 градусів, удень – +7…+10.
Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У «Промені» влаштовують дитячі вечірки «School party»*
Сьогодні, 20:08
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 березня
Сьогодні, 20:00
Мешканці міста на Волині висадили 300 лип
Сьогодні, 19:43