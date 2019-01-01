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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 березня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському можливий невеликий дощ. У Світязі – без опадів.

Температура повітря вночі близько +2…+4 градусів, удень – +7…+10.

Вітер західний, південний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: погода, прогноз
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