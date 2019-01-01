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У Луцьку презентують першу ліцензовану дистанційну школу «Оптіма»*

У Луцьку презентують першу ліцензовану дистанційну школу «Оптіма»*
Дистанційна школа «Оптіма» запрошує на презентацію навчального середовища.

Захід, повідомляють організатори, відбудеться у Луцьку 21 березня о 17:00 у культурному центрі «Passage Interdit» (конференц-зала) на вулиці Набережній, 42.

Дистанційна школа «Оптіма» – перша ліцензована дистанційна школа в Україні, яка отримала автономну, безстрокову ліцензію (без прив'язки до очної школи) від МОН на ведення освітньої діяльності.
Окрім того, зауважують, що школа «Оптіма» – найдосвідченіша дистанційна школа. За чотири роки роботи сюди зверталися батьки з абсолютно різними життєвими обставинами і ставили перед нами нові завдання.

Учні «Оптіми» ДПА в 4 класі здають онлайн, а ДПА в 9 і ЗНО в 11 за бажанням учня можна здавати за місцем проживання.

Автономність дає нам можливість працювати в межах всієї України без втрати якості, як в контенті, так і в індивідуальному підході до кожного учня.

Наразі школа обслуговує понад 1200 учнів в Україні та понад 120 учнів, які перебувають за кордоном.

У «Оптімі» зауважують, що дуже суворо стежать і дотримуються державних стандартів. Матеріал, дають для вивчення, в рази якісніший, ніж в очних школах.

Школа «Оптіма» працює з 2015 року. Після першого року роботи стало зрозуміло, що потрібно змінюватися. Тож тут оновили практично весь склад викладачів і весь контент. Наразі працюють за версією 4.0, але ненадовго. Вже цього літа будуть активно працювати над поліпшеннями, які будуть ще більше залучати учнів до навчання з початком нового навчального року.

За час своєї роботи «Оптіма» випустила понад 300 випускників.

Тож кличуть на захід для знайомства зі школою.

Тривалість зустрічі: від 90 хвилин + цікава бесіда

Посилання для реєстрації: https://optima.school/ru/anonsy-i-novosti/vstreca-s-roditelami-v-lucke-21032019

У Луцьку презентують першу ліцензовану дистанційну школу «Оптіма»*
У Луцьку презентують першу ліцензовану дистанційну школу «Оптіма»*
У Луцьку презентують першу ліцензовану дистанційну школу «Оптіма»*



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Теги: Оптіма, дистанційна школа, Луцьк
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