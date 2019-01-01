«Волиньгаз» можуть оштрафувати на 850 000 через «справу коефіцієнтів»





Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» у Twitter.



«Завершились перевірки трьох перших облгазів по «справі коефіцієнтів»: Вінницягаз, Волиньгаз, Київоблгаз. За всіма трьома облгазам однакові результати - порушення ліцензійних умов, а нарахування додаткових обсягів газу побутовим споживачам з використанням коефіцієнта є незаконними», - повідомили у відомстві.



Нагадаємо: У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1 – 1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42

22 березня відбудеться засідання регуляторної комісії, яка планує оштрафувати ці облгази на 850 тис. гривень. Більше того, їх зобов'яжуть провести перерахунок обсягів споживання для всіх побутових користувачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час перевірок на трьох облгазах виявили незаконні донарахування за газ, серед підприємств і волинське.Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу» у Twitter.«Завершились перевірки трьох перших облгазів по «справі коефіцієнтів»: Вінницягаз, Волиньгаз, Київоблгаз. За всіма трьома облгазам однакові результати - порушення ліцензійних умов, а нарахування додаткових обсягів газу побутовим споживачам з використанням коефіцієнта є незаконними», - повідомили у відомстві.У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань склали 1 – 1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні склали близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

22 березня відбудеться засідання регуляторної комісії, яка планує оштрафувати ці облгази на 850 тис. гривень. Більше того, їх зобов'яжуть провести перерахунок обсягів споживання для всіх побутових користувачів.

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