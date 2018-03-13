Середній розмір пенсії в Україні зріс на 514 гривень





Про це на засіданні селекторної наради розповів віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає кореспондент



“Станом на сьогодні, підвищення пенсій не може бути менше 100 гривень, і сьогодні середня сума підвищення для усіх пенсій, які підлягали перерахунку, склала приблизно 514 гривень по країні. При чому, хочу сказати, що якщо взяти в розрізі підвищень, то найбільше число людей, які отримали підвищення, це від 100 гривень до 400 гривень, — 2,5 млн людей отримали такі підвищення”, — сказав Павло Розенко.



За його словами, підвищення до пенсій на суму від 700 до 1000 гривень отримали майже 500 тисяч українців.



“Що особливо приємно, 2,5 мільйона українців отримало підвищення до своїх пенсій на 1000 гривень”, — додав він.



Він також нагадав, що за соціальною ініціативою глави держави, яка стосується людей з великим стажем роботи і з пенсією менше ніж 1700 гривень, для 2, 1 мільйона пенсіонерів призначено додаткові пенсійні одноразові виплати. Сума виплати складає 2 410 гривень. Ці кошти виплатять двома траншами з початку березня та квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сьогодні пенсії українців в середньому зросли на 514 гривень. Максимальне підвищення пенсійної виплати склало 1000 гривень, а мінімальне від 100 гривень.Про це на засіданні селекторної наради розповів віце-прем’єр-міністр України, передає кореспондент УНН “Станом на сьогодні, підвищення пенсій не може бути менше 100 гривень, і сьогодні середня сума підвищення для усіх пенсій, які підлягали перерахунку, склала приблизно 514 гривень по країні. При чому, хочу сказати, що якщо взяти в розрізі підвищень, то найбільше число людей, які отримали підвищення, це від 100 гривень до 400 гривень, — 2,5 млн людей отримали такі підвищення”, — сказав Павло Розенко.За його словами, підвищення до пенсій на суму від 700 до 1000 гривень отримали майже 500 тисяч українців.“Що особливо приємно, 2,5 мільйона українців отримало підвищення до своїх пенсій на 1000 гривень”, — додав він.Він також нагадав, що за соціальною ініціативою глави держави, яка стосується людей з великим стажем роботи і з пенсією менше ніж 1700 гривень, для 2, 1 мільйона пенсіонерів призначено додаткові пенсійні одноразові виплати. Сума виплати складає 2 410 гривень. Ці кошти виплатять двома траншами з початку березня та квітня.

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