Топ-5 корисних продуктів для жінок: поради волинських медиків

Волинські медики розповіли, які продукти харчування допомагають жінкам залишатися гарними і здоровими довгі роки.Про це інформує Волинський обласний центр здоров'я на своїй сторінці у facebook.У списку продуктів опинились молочні продукти, червона риба, броколі гіркий шоколад.Сири і йогурти – основа раціону француженок, які славляться своєю стрункою фігурою і природною красою. Справа в тому, що основним мікроелементом всіх молочних продуктів є кальцій. Він необхідний організму для підтримки здоров’я зубів, волосся і нігтів. Також кальцій зміцнює кістки, а це значить, що при його нестачі з’являються проблеми зі спиною і м’язами, і як наслідок погіршується постава. Якщо лактоза перебуває під забороною, включіть в раціон тофу і горіхи – ці продукти також багаті кальцієм.Жирні сорти риби містять незамінні для жіночого здоров’я Омега-3 кислоти. Саме ці речовини відповідають за пружність і еластичність шкіри, захищаючи клітинну мембрану від пошкоджень. Таким чином, включивши червону рибу в своє меню, ви гарантовано відтермінуєте появу передчасних зморшок і надовго збережете красиво окреслений овал обличчя. Дієтологи рекомендують вживати сьомгу, лосось або горбушу як мінімум двічі в тиждень.Ківі, цитрусові фрукти, журавлина і болгарський перець – ось головні продукти для краси жінок. Вони багаті на вітамін С, який відповідає за пружність і здоров’я шкіри. Також вітамін С бере участь в роботі імунної і нервової систем, а значить підвищує захисні функції організму.Вчені встановили, що завдяки високому вмісту вітамінів групи В, броколі сприятливо впливає на нервову систему, перешкоджаючи розмноженню шкідливих бактерій в організмі. Регулярне вживання цього овоча покращує діяльність всього організму і продовжує його молодість. Жінкам рекомендується вживати броколі мінімум 2 рази на тиждень.Неймовірно, але факт: шоколад є корисним і навіть незамінним продуктом для жінок. У його склад входить магній, марганець, мідь, цинк і фосфор – всі ці мінерали відповідають за зміцнення кісткової тканини, а також допомагають нормалізувати гормональний фон. Втім, лікарі рекомендують не захоплюватися і з’їдати не більше 25 грамів гіркого шоколаду в день.