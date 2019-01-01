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Лучани не вміють сортувати сміття

Лучани не вміють сортувати сміття
Мешканці Луцька недобросовісно ставляться до питання сортування сміття.

Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Головний бухгалтер «Луцькспцкомунтрансу» Валентина Гошко повідомила, що на сьогодні існує велика проблема з неправильним сортуванням сміття мешканцями міста.

На сміттєсортувальну лінію з двох мікрорайонів міста, де розміщені контейнери для роздільного збору відходів, приїжджає фактично несортоване сміття. Там, де має бути суха фракція, знаходиться «мох і болото».

«Я навіть не знаю, як можна було запхнути в контейнер для сухої фракції ті відходи, які там часом є», - обурилась вона.

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Теги: Луцьк, сміття
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Коментарі 1
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Написали б що можна в суху, а що у вологу, чи наліпки на контейнерах наліпили...
+ ще архували що у лідей малі кухні, і ставити 3 смітника теж не зручно...(але це можна призвичаїтись)
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