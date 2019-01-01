Лучани не вміють сортувати сміття

Мешканці Луцька недобросовісно ставляться до питання сортування сміття.Про це йшлося у середу, 19 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Головний бухгалтер «Луцькспцкомунтрансу»повідомила, що на сьогодні існує велика проблема з неправильним сортуванням сміття мешканцями міста.На сміттєсортувальну лінію з двох мікрорайонів міста, де розміщені контейнери для роздільного збору відходів, приїжджає фактично несортоване сміття. Там, де має бути суха фракція, знаходиться «мох і болото».«Я навіть не знаю, як можна було запхнути в контейнер для сухої фракції ті відходи, які там часом є», - обурилась вона.