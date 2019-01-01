У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО
Сьогодні, 18:19
У Луцьку стався обрив ліній електромережі на проспекті Відродження.
Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
«Відбувся обрив контактної мережі, тривають роботи з ліквідації наслідків обриву», – повідомив у коментарі ІА Волинські Новини директор комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.
За словами директора ЛПЕ таке трапляється, адже мережі зношені та потребують заміни. Спеціалісти локалізували проблему та найближчим часом її усунуть.
Однак ускладнень у русі тролейбусів немає, адже водії переставляють штанги тролейбуса і можуть продовжувати рух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Волинським новинам повідомили очевидці.
«Відбувся обрив контактної мережі, тривають роботи з ліквідації наслідків обриву», – повідомив у коментарі ІА Волинські Новини директор комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.
За словами директора ЛПЕ таке трапляється, адже мережі зношені та потребують заміни. Спеціалісти локалізували проблему та найближчим часом її усунуть.
Однак ускладнень у русі тролейбусів немає, адже водії переставляють штанги тролейбуса і можуть продовжувати рух.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині підняли тарифи на воду
Сьогодні, 18:43
У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО
Сьогодні, 18:19
У Луцьку влаштують фотополювання на місцеві цікавинки
Сьогодні, 18:16
На Волині сапери знешкодили 5 авіаційних бомб
Сьогодні, 18:01