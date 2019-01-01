У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО





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«Відбувся обрив контактної мережі, тривають роботи з ліквідації наслідків обриву», – повідомив у коментарі ІА Волинські Новини директор комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.



За словами директора ЛПЕ таке трапляється, адже мережі зношені та потребують заміни. Спеціалісти локалізували проблему та найближчим часом її усунуть.



Однак ускладнень у русі тролейбусів немає, адже водії переставляють штанги тролейбуса і можуть продовжувати рух.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку стався обрив ліній електромережі на проспекті Відродження.Про це Волинським новинам повідомили очевидці.«Відбувся обрив контактної мережі, тривають роботи з ліквідації наслідків обриву», – повідомив у коментарі ІА Волинські Новини директор комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту»За словами директора ЛПЕ таке трапляється, адже мережі зношені та потребують заміни. Спеціалісти локалізували проблему та найближчим часом її усунуть.Однак ускладнень у русі тролейбусів немає, адже водії переставляють штанги тролейбуса і можуть продовжувати рух.

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