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У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО

У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО
У Луцьку стався обрив ліній електромережі на проспекті Відродження.

Про це Волинським новинам повідомили очевидці.

«Відбувся обрив контактної мережі, тривають роботи з ліквідації наслідків обриву», – повідомив у коментарі ІА Волинські Новини директор комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимир Пуц.

За словами директора ЛПЕ таке трапляється, адже мережі зношені та потребують заміни. Спеціалісти локалізували проблему та найближчим часом її усунуть.

Однак ускладнень у русі тролейбусів немає, адже водії переставляють штанги тролейбуса і можуть продовжувати рух.

У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО
У Луцьку на Відродження обірвалися лінії електромережі. ФОТО

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Теги: тролейбуси, мережа, Луцьк
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