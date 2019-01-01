П'яний волинянин за кермом авто злетів у кювет

21 березня на вулиці Першотравневій у селі Веснянка Ківерцівського району автомобіль «Opel Kadett» злетів у кювет.Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За кермом автомобіля перебував 24-річний місцевий житель. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, ймовірно, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет."Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався.На водія-порушника поліція склала два адміністративних протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КуПАП", - йдеться у повідомленні.