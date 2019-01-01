вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

П'яний волинянин за кермом авто злетів у кювет

П'яний волинянин за кермом авто злетів у кювет
21 березня на вулиці Першотравневій у селі Веснянка Ківерцівського району автомобіль «Opel Kadett» злетів у кювет.

Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля перебував 24-річний місцевий житель. Керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, ймовірно, водій не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

"Внаслідок автопригоди він отримав тілесні ушкодження. Не госпіталізовувався.

На водія-порушника поліція склала два адміністративних протоколи за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КуПАП", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Повстанські пісні, зізнання в любові і до чого тут ва(Зе)лін: як на Волинь Порошенко приїздив. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині псевдомінера можуть посадити за ґрати на 6 років
Сьогодні, 10:39
У квітковому кіоску повісився чоловік
Сьогодні, 10:36
П'яний волинянин за кермом авто злетів у кювет
Сьогодні, 10:35
Волинянам розповіли, як отримати 2500 гривень дотації за вирощене теля
Сьогодні, 10:24
Вихованці волинського військового ліцею на один день стали нацгвардійцями. ФОТО
Сьогодні, 10:18
Схожі новини
Елітний джип розчавив п'яного пішохода на Волині Елітний джип розчавив п'яного пішохода на Волині
20 березень, 10:57
У Луцьку біля Київського майдану гепнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку біля Київського майдану гепнулися дві автівки. ФОТО
20 березень, 10:43
Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині
19 березень, 12:16
Волинянин на бусі збив старенького велосипедиста Волинянин на бусі збив старенького велосипедиста
18 березень, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На волинській шахті «Бужанська» готують запуск рекордної лави. ВІДЕО
Сьогодні, 11:55
 0
Квартира, земля і автівки: статки очільниці луцьких муніципалів
Сьогодні, 11:36
 0
На Волині в кареті «швидкої» рятували жінку з половиною обпеченого тіла
Сьогодні, 11:28
 0
За добу медики волинської «швидкої» спізнювалися 9 разів через погані дороги
Сьогодні, 11:20
 0
У Луцьку просять взятися за дорогу, яка 20 років не бачила ремонту
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8