Скільки в Луцьку коштує покататися на таксі





Часто на таксі ми кудись поспішаємо, нервуємося, а якщо поїздка таким транспортом незапланована і неблизька, то нервово поглядаємо на лічильник і перебираємо купюри в гаманці. «



«Джокер» своїх клієнтів возить за ціною 30 гривень за посадку в машину, за кожен кілометр треба платити 6 гривень 80 копійок в місті та 9 гривень за містом.



Якщо ж їхатимете «Еліт експрес», то заплатите за посадку 30 гривень, а за кожен наступний кілометр в місті – 6 гривень, за містом – 12 гривень.



«Євро таксі» пропонує такий тариф: 30 гривень – за посадку в авто, а за кожен наступний кілометр в місті чи за містом – 6 гривень.



Таксі «Козачок» за посадку в автомобіль пропонує ціну 30 гривень, кожен кілометр в Луцьку обійдеться в 6 гривень 50 копійок, а за містом – в 8 гривень 50 копійок.



«Люкс Таксі» за подачу машини пропонує заплатити 30 гривень, за кожен кілометр – 6 гривень 50 копійок в місті й 10 гривень за містом.



Таксі «Морячок» за посадку в автомобіль пропонує 30 гривень, кожен кілометр в Луцьку обійдеться в 6 гривень 50 копійок, а за містом – в 9 гривень.



Служба таксі «Оптимальне» пропонує найдешевшу посадку в авто, 25 гривень, за кожен кілометр сплатите 6 гривень 50 копійок в місті й 9 гривень за містом.



Таксі «Чумак» за посадку в авто бере 30 гривень, за кожен кілометр в місті – 7 гривень, а за містом – 9 гривень.



«ХІТ таксі» та «МAXIM» рахують вартість поїздок згідно з відстанню. Ми запропонували відстань від проспекту Волі 13 до ТРЦ «ПортCity». У «ХІТ таксі» така поїздка коштує 51 гривню, а в «МАХІМ» – 43 гривні.



«GPS таксі» пропонує заплатити за поїздку протяжністю 2 кілометри 34 гривні, а за кожен наступний кілометр – ще 5 гривень 50 копійок.



Чимало служб з вищезгаданих пропонують додаткові послуги, наприклад, можна викликати машину підвищеної комфортності або ж замовити вантажне авто, звісно, за іншими тарифами. Ми описали базову вартість, станом на 21 березня 2019 року. Вдалих вам подорожей!



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Саме ці люди не сплять, поки ми всі не повернемося з вечірок, саме вони знають найбільше в світі анекдотів та історій. Ніхто, крім них, не знаходив на роботі стільки забутих гаманців і телефонів, які потім треба ще й доставити розтяпам. Так, йдеться про таксистів, адже 22 березня – їх день. Хочете привітати таксистів зі святом? Попросіть водія авто ввімкнути улюблену музику та розкажіть йому щось цікавеньке.Часто на таксі ми кудись поспішаємо, нервуємося, а якщо поїздка таким транспортом незапланована і неблизька, то нервово поглядаємо на лічильник і перебираємо купюри в гаманці. « Таблоїд Волині » розпитав диспетчерів про актуальні ціни на поїздки і ділиться з вами:своїх клієнтів возить за ціною 30 гривень за посадку в машину, за кожен кілометр треба платити 6 гривень 80 копійок в місті та 9 гривень за містом.Якщо ж їхатимете, то заплатите за посадку 30 гривень, а за кожен наступний кілометр в місті – 6 гривень, за містом – 12 гривень.пропонує такий тариф: 30 гривень – за посадку в авто, а за кожен наступний кілометр в місті чи за містом – 6 гривень.Таксіза посадку в автомобіль пропонує ціну 30 гривень, кожен кілометр в Луцьку обійдеться в 6 гривень 50 копійок, а за містом – в 8 гривень 50 копійок.за подачу машини пропонує заплатити 30 гривень, за кожен кілометр – 6 гривень 50 копійок в місті й 10 гривень за містом.Таксіза посадку в автомобіль пропонує 30 гривень, кожен кілометр в Луцьку обійдеться в 6 гривень 50 копійок, а за містом – в 9 гривень.Служба таксіпропонує найдешевшу посадку в авто, 25 гривень, за кожен кілометр сплатите 6 гривень 50 копійок в місті й 9 гривень за містом.Таксіза посадку в авто бере 30 гривень, за кожен кілометр в місті – 7 гривень, а за містом – 9 гривень.тарахують вартість поїздок згідно з відстанню. Ми запропонували відстань від проспекту Волі 13 до ТРЦ «ПортCity». У «ХІТ таксі» така поїздка коштує 51 гривню, а в «МАХІМ» – 43 гривні.пропонує заплатити за поїздку протяжністю 2 кілометри 34 гривні, а за кожен наступний кілометр – ще 5 гривень 50 копійок.Чимало служб з вищезгаданих пропонують додаткові послуги, наприклад, можна викликати машину підвищеної комфортності або ж замовити вантажне авто, звісно, за іншими тарифами. Ми описали базову вартість, станом на 21 березня 2019 року. Вдалих вам подорожей!

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