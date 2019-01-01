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Як побороти весняну депресію: лайфхаки від волинського психолога. ВІДЕО

Як побороти весняну депресію: лайфхаки від волинського психолога. ВІДЕО
Із весняним теплом і сонцем чимало людей втрачають активність. Ця депресія – наслідок зимових холодів.

Організм виснажений простудами і йому бракує вітамінів. Сезонною депресію страждає і 20-річна лучанка Тетяна, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Тетяна розповідає, що від сезонних депресій її рятує виключно заняття улюбленою справою.

Найчастіше людина страждає від депресій в осінній та весняний періоди. І це пов’язано з природним середовищем. Різкі зміни погоди мають значний вплив на організм.

Психолог Христина Назар розповідає, що може впливати весною на нестачу сил і поганий настрій. Вона радить, навчитися чути свій організм.

Він як ніхто підкаже, на що звернути увагу. Для поліпшення самопочуття та настрою рекомендує щодня виходити на прогулянку, особливо офісним працівникам.

Психологиня каже, також подолати поганий настрій допоможе спілкування з іншими людьми.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: весна, депресія
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