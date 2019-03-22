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У Нововолинську подорожчали путівки у дитячі табори

У Нововолинську подорожчали путівки у дитячі табори
У Нововолинську подорожчали ціни на платні послуги навчальних закладів управління освіти.

Це питання розглянули під час чергового засідання виконавчого комітету, - пише Нововолинськ.com.ua.

Начальник управління освіти Ольга Лакиш зауважила, що у місті платні послуги, які надаються місцевими навчальними закладами, й так найдешевші. Та й подорожчають вони не набагато.

Це питання члени виконкому ухвалили одноголосно.

Відтак, зросла вартість путівки для оздоровлення дітей в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Прикордонник». Відтепер за 21 день перебування у ньому доведеться заплатити 3 тисячі 675 гривень, за 14-денний відпочинок – 2 тисячі 450 гривень.

Також подорожчала і вартість путівки для оздоровлення дітей в пришкільних таборах. Тепер вона вартує 322 гривні за 14 днів.

Окрім цього, члени виконкому розглянули ще 32 питання порядку денного, які стосуються різних сфер життєдіяльності міста.

Зокрема, встановили ціни на платні послуги, які надає Виробниче управління комунального господарства, погодили план роботи виконкому на ІІ квартал 2019-го, дали «зелене світло» на знесення в місті зелених насаджень, які визнанні аварійними або сухими, та затвердили перелік адміністративних послуг, які надаватимуться через відділ «Центр надання адміністративних послуг в місті Нововолинськ».

Зокрема, кількість послуг ЦНАПу збільшилась. Відтепер там ще й укладатимуть договори про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою на території міста.

Також на засіданні виконкому розглянули матеріали, подані громадською комісією з житлово-побутових питань, виділили місцевим мешканцям одноразові грошові допомоги, ухвалили ряд рішень, що стосувалися здійснення правочинів, пов’язаних із захистом житлових прав дітей, а ще надали 2 статуси постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів малолітнім дітям.

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Теги: путівки, Нововолинськ
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