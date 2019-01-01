У Луцьку буде велике весняне прибирання

У Луцьку з 22 березня до 24 травня проходитиме загальноміська акція „Ековесна – 2019”.Про це йдеться у розпоряджені опублікованому на сайті Луцької міської ради.Відтак, підприємства, установи, заклади та організації різних форм власності упорядкують власні і прилеглі території.А з 1 до 30 квітня проведуть місячник озеленення.Загальноміські заходи екологічного спрямування:- 22 березня – інформаційно-просвітницькі заходи до Всесвітнього дня водних ресурсів;- березень-квітень – трудові акції з прибирання прибережних захисних смуг та водоохоронних зон річок Сапалаївка, Омеляник, Жидувка, Стир;- 30 березня – інформаційно-просвітницькі заходи в рамках всесвітньої акції „Година Землі 2019” на підтримку дій світової громадськості проти змін клімату;- конкурс плакату на екологічну тематику (березень-квітень) з організацією виставки у Волинському краєзнавчому музеї до 5 червня Всесвітнього дня охорони довкілля;- 05 квітня – акцію „Зустріч птахів” у закладі дошкільної освіти № 41 та у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки;- 19 квітня – День довкілля із залученням громадських молодіжних організацій, толоки з благоустрою та санітарного прибирання парків, скверів, водоохоронних зон водних об’єктів;- 23 квітня – загальноміське свято „Землю для нащадків збережемо” з нагоди відзначення всесвітнього дня Землі;- 25 квітня – акцію з посадки саджанців фруктових дерев на території закладу дошкільної освіти № 1, приурочену до 33-ої річниці аварії на Чорнобильській атомній станції;- 07 травня – акцію з влаштуванням метеорологічного майданчика для спостережень за погодою на території закладу дошкільної освіти № 2 з нагоди відзначення Дня сонця та міжнародного дня клімату;- 24 травня – акцію зі створення міні ботанічного саду на території закладу дошкільної освіти № 39 з нагоди відзначення Європейського дня парків;- щорічну акцію „Алея випускників”.