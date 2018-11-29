Повідомили, коли у Луцьку може запрацювати система електронної оплати за проїзд. ВІДЕО
Сьогодні, 07:24
У Луцьку вчергове обговорили запровадження у громадському транспорті міста електронної оплати проїзду.
Пріоритетне на сьогодні завданя – знайти оператора електронної системи. Тому невдовзі маюють намір оголосити конкурс. Повідомляє 12 канал.
Оператором може стати іноземна фірма. Адже учасниками конкурсу будуть фірми з Польщі та Туреччини.
Начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов каже, якщо процес триватиме за планом, система може запрацювати вже в третьому кварталі цього року.
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Пріоритетне на сьогодні завданя – знайти оператора електронної системи. Тому невдовзі маюють намір оголосити конкурс. Повідомляє 12 канал.
Оператором може стати іноземна фірма. Адже учасниками конкурсу будуть фірми з Польщі та Туреччини.
Начальник управління транспорту і зв’язку Луцької міськради Володимир Степанов каже, якщо процес триватиме за планом, система може запрацювати вже в третьому кварталі цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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