В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби
Сьогодні, 16:55
Медики зафіксували новий випадок малярії в Україні.
Серйозне інфекційне захворювання виявили у громадянина Республіки Камерун, який живе у Кіровоградській області, - пише 24 канал.
Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України повідомляє, що малярію виявили у чоловіка минулого тижня.
Камерунець був за кордоном, де і заразився небезпечною хворобою та привіз її в Україну.
У МОЗ додали, що тиждень перед тим, з 4 по 10 березня випадок малярії зафіксували в українця, який два місяці працював на роботі в Анголі.
Зауважимо, існує чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.
Довідково:
Малярія – це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.
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Серйозне інфекційне захворювання виявили у громадянина Республіки Камерун, який живе у Кіровоградській області, - пише 24 канал.
Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України повідомляє, що малярію виявили у чоловіка минулого тижня.
Камерунець був за кордоном, де і заразився небезпечною хворобою та привіз її в Україну.
У МОЗ додали, що тиждень перед тим, з 4 по 10 березня випадок малярії зафіксували в українця, який два місяці працював на роботі в Анголі.
Зауважимо, існує чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.
Довідково:
Малярія – це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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