В Україні зафіксували новий випадок небезпечної тропічної хвороби





Серйозне інфекційне захворювання виявили у громадянина Республіки Камерун, який живе у Кіровоградській області, - пише



Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України повідомляє, що малярію виявили у чоловіка минулого тижня.



Камерунець був за кордоном, де і заразився небезпечною хворобою та привіз її в Україну.



У МОЗ додали, що тиждень перед тим, з 4 по 10 березня випадок малярії зафіксували в українця, який два місяці працював на роботі в Анголі.



Зауважимо, існує чотири види малярії, найбільш важкою є тропічна малярія, що у 40% закінчується смертю. Захворювання передається від хворої до здорової людини через укуси малярійних комарів.



Довідково:



Малярія – це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів". 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.

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