Наступного тижня в Україні очікують до 6 градусів морозу





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"24 березня в Україні мінлива хмарність. Вночі у східних областях невеликий мокрий сніг, вдень на півночі країни та Закарпатті місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на високогір'ї Карпат 4-9° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 14°. 25-26 березня мінлива хмарність. 25 березня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень на Правобережжі, 26 березня в Україні невеликий дощ (26 березня в західних та північних областях з мокрим снігом). Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень 26 березня у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні до 6° тепла; вдень 25 березня 6-11°, 26 березня 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг; температура протягом доби 25 березня близько 0°, 26 березня 1-6° морозу", - повідомили синоптики.



У прес-службі додали, що 27 березня місцями невеликий дощ з мокрим снігом, 28 березня без істотних опадів.



Температура вночі 27 березня від 3° тепла до 3° морозу, 28 березня 0-6° морозу; вдень 3-9° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного тижня в Карпатах до 6 градусів морозу.Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру."24 березня в Україні мінлива хмарність. Вночі у східних областях невеликий мокрий сніг, вдень на півночі країни та Закарпатті місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на високогір'ї Карпат 4-9° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 14°. 25-26 березня мінлива хмарність. 25 березня вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень на Правобережжі, 26 березня в Україні невеликий дощ (26 березня в західних та північних областях з мокрим снігом). Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень 26 березня у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на півдні до 6° тепла; вдень 25 березня 6-11°, 26 березня 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг; температура протягом доби 25 березня близько 0°, 26 березня 1-6° морозу", - повідомили синоптики.У прес-службі додали, що 27 березня місцями невеликий дощ з мокрим снігом, 28 березня без істотних опадів.Температура вночі 27 березня від 3° тепла до 3° морозу, 28 березня 0-6° морозу; вдень 3-9° тепла.

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