Спалював сміття: на Рівненщині чоловік помер від опіків
23 березень, 23:34
Учора в місті Березне 69-річний чоловік спалював сміття, однак, зазнав опіки III – IV ступенів (90% поверхні тіла).
Його у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої ЦРЛ. Повідомляє Рівне медіа.
Сьогодні головлікар Березнівської ЦРЛ Василь Піддубний повідомив UA: Рівне, що чоловік після цього прожив ще півтори години, однак його організм не витримав. Найімовірніше, додав лікар, чоловік мав проблеми зі здоров’ям та під час спалювання сміття втратив свідомість.
Подібні випадки, за словами речника ГУ ДСНС Дмитра Мельника, стаються нечасто. Схожий випадок трапився кілька років тому.
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Його у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої ЦРЛ. Повідомляє Рівне медіа.
Сьогодні головлікар Березнівської ЦРЛ Василь Піддубний повідомив UA: Рівне, що чоловік після цього прожив ще півтори години, однак його організм не витримав. Найімовірніше, додав лікар, чоловік мав проблеми зі здоров’ям та під час спалювання сміття втратив свідомість.
Подібні випадки, за словами речника ГУ ДСНС Дмитра Мельника, стаються нечасто. Схожий випадок трапився кілька років тому.
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