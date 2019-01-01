Спалював сміття: на Рівненщині чоловік помер від опіків





Його у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої ЦРЛ. Повідомляє



Сьогодні головлікар Березнівської ЦРЛ Василь Піддубний повідомив UA: Рівне, що чоловік після цього прожив ще півтори години, однак його організм не витримав. Найімовірніше, додав лікар, чоловік мав проблеми зі здоров’ям та під час спалювання сміття втратив свідомість.



Подібні випадки, за словами речника ГУ ДСНС Дмитра Мельника, стаються нечасто. Схожий випадок трапився кілька років тому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора в місті Березне 69-річний чоловік спалював сміття, однак, зазнав опіки III – IV ступенів (90% поверхні тіла).Його у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої ЦРЛ. Повідомляє Рівне медіа Сьогодні головлікар Березнівської ЦРЛ Василь Піддубний повідомив UA: Рівне, що чоловік після цього прожив ще півтори години, однак його організм не витримав. Найімовірніше, додав лікар, чоловік мав проблеми зі здоров’ям та під час спалювання сміття втратив свідомість.Подібні випадки, за словами речника ГУ ДСНС Дмитра Мельника, стаються нечасто. Схожий випадок трапився кілька років тому.

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