У селі на Волині фермери ремонтують дорогу. ФОТО
Сьогодні, 04:33
Як повідомляють у соцмережах, на дорозі села Оленівка Рожищенського райну – ями «в коліно».
Саме тому місцеві фермери взялися підрихтувати дорогу, - пише Район.Рожище.
«Дожились!!!!! Місцеві фермери самі ремонтують дорогу ! Село Оленівка!!!!» – написав Сергій Павлюк у групі Facebook.
У коментарях користувачі зазначають: «Проїжав, то там зовсім нема дороги, на що дивиться автодор»; «Там ями в коліна! Ніхто нічого неробить!».
Також коментатори пишуть, що дуже добре, що ремонтують дорогу, адже багато хто збирається погостювати в Оленівці на Великдень.
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Саме тому місцеві фермери взялися підрихтувати дорогу, - пише Район.Рожище.
«Дожились!!!!! Місцеві фермери самі ремонтують дорогу ! Село Оленівка!!!!» – написав Сергій Павлюк у групі Facebook.
У коментарях користувачі зазначають: «Проїжав, то там зовсім нема дороги, на що дивиться автодор»; «Там ями в коліна! Ніхто нічого неробить!».
Також коментатори пишуть, що дуже добре, що ремонтують дорогу, адже багато хто збирається погостювати в Оленівці на Великдень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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