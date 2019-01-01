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У селі на Волині фермери ремонтують дорогу. ФОТО

У селі на Волині фермери ремонтують дорогу. ФОТО
Як повідомляють у соцмережах, на дорозі села Оленівка Рожищенського райну – ями «в коліно».

Саме тому місцеві фермери взялися підрихтувати дорогу, - пише Район.Рожище.

«Дожились!!!!! Місцеві фермери самі ремонтують дорогу ! Село Оленівка!!!!» – написав Сергій Павлюк у групі Facebook.

У коментарях користувачі зазначають: «Проїжав, то там зовсім нема дороги, на що дивиться автодор»; «Там ями в коліна! Ніхто нічого неробить!».

Також коментатори пишуть, що дуже добре, що ремонтують дорогу, адже багато хто збирається погостювати в Оленівці на Великдень.


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Теги: дорога, ремонт, фермери
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