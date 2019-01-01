У селі на Волині фермери ремонтують дорогу. ФОТО





Саме тому місцеві фермери взялися підрихтувати дорогу, - пише



«Дожились!!!!! Місцеві фермери самі ремонтують дорогу ! Село Оленівка!!!!» – написав Сергій Павлюк у групі Facebook.



У коментарях користувачі зазначають: «Проїжав, то там зовсім нема дороги, на що дивиться автодор»; «Там ями в коліна! Ніхто нічого неробить!».



Також коментатори пишуть, що дуже добре, що ремонтують дорогу, адже багато хто збирається погостювати в Оленівці на Великдень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як повідомляють у соцмережах, на дорозі села Оленівка Рожищенського райну – ями «в коліно».Саме тому місцеві фермери взялися підрихтувати дорогу, - пише Район.Рожище «Дожились!!!!! Місцеві фермери самі ремонтують дорогу ! Село Оленівка!!!!» – написав Сергій Павлюк у групі Facebook.У коментарях користувачі зазначають: «Проїжав, то там зовсім нема дороги, на що дивиться автодор»; «Там ями в коліна! Ніхто нічого неробить!».Також коментатори пишуть, що дуже добре, що ремонтують дорогу, адже багато хто збирається погостювати в Оленівці на Великдень.

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