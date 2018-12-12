вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО

Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Вихованки відділення гімнастики художньої ДЮСШ № 3 стали переможницями міжнародного турніру у Варшаві (Польща).

Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Так, у віковій категорії 2007-2008 р.н. перемогу здобула Анна Щурук. Натомість серед гімнасток 2012 р.н. 2 місце зайняла Мар'яна Клімук.

Також срібну медаль змагань здобула Вікторія Зарубайко.

Тренуються юні грації під керівництвом Наталії Данелюк та Оксани Агєєвої.

Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гімнастика, Луцьк, Польща, Анна Щурук, перемога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:59
На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому
Сьогодні, 19:20
У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
Сьогодні, 18:41
Тимошенко і Коломойський ведуть спільну кампанію, – штаб Порошенка
Сьогодні, 18:01
У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
73-річний луцький професор виграв Кубок України з більярду 73-річний луцький професор виграв Кубок України з більярду
04 березень, 18:33
Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні Повідомили, що Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 3 дні
12 грудень, 2018, 15:35
Луцькі бальники підкорили кубок Європи Луцькі бальники підкорили кубок Європи
28 листопад, 2018, 17:32
Юні гімнастки з Луцька виступили на чемпіонаті України. ФОТО Юні гімнастки з Луцька виступили на чемпіонаті України. ФОТО
19 листопад, 2018, 20:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
 1
Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:59
 0
На «Ягодині» виявили автівку, викрадену у Франції 3 роки тому
Сьогодні, 19:20
 0
У Луцьку двоє братів увечері незаконно проникли в магазин
Сьогодні, 18:41
 0
Тимошенко і Коломойський ведуть спільну кампанію, – штаб Порошенка
Сьогодні, 18:01
 0
Медіа
відео
1/8