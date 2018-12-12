Юні гімнастки з Луцька тріумфували на турнірі в Польщі. ФОТО





Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Так, у віковій категорії 2007-2008 р.н. перемогу здобула Анна Щурук. Натомість серед гімнасток 2012 р.н. 2 місце зайняла Мар'яна Клімук.



Також срібну медаль змагань здобула Вікторія Зарубайко.



Тренуються юні грації під керівництвом Наталії Данелюк та Оксани Агєєвої.







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