вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» планує збудувати у Ковелі підстанцію за 75 мільйонів гривень

«Укрзалізниця» планує збудувати у Ковелі підстанцію за 75 мільйонів гривень
У 2019 році Укрзалізниця продовжує роботи з електрифікації дільниць найбільш вантажонапружених дистанцій, що дозволить підвищити пропускну спроможність важливих напрямків, прискорити доставку вантажів, скоротити витрати на організацію перевезень, забезпечити їх екологічність.

Повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

За його словами, фінпланом Укрзалізниці на 2019 рік на реконструкцію та будівництво об’єктів передбачено понад 5,1 млрд грн капітальних інвестицій. Зокрема, 1,6 млрд грн за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій буде направлено на реконструкцію дільниці залізничного транспорту Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська – Миколаїв.

Окрім цього, 75 млн грн передбачено на будівництво тягової підстанції ст. Ковель Львівської залізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, Укрзалізниця, підстанція, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський телеканал влаштував день відкритих дверей для школярів
Сьогодні, 03:04
«Укрзалізниця» планує збудувати у Ковелі підстанцію за 75 мільйонів гривень
Сьогодні, 02:32
Ковельчани під час ранкової пробіжки подолали 21 кілометр
Сьогодні, 01:40
На Волині загорівся ліс. ФОТО
Сьогодні, 00:55
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
З миру по нитці: у Ковелі небайдужі організували будівництво літнього майданчика для дітей-сиріт. ФОТО З миру по нитці: у Ковелі небайдужі організували будівництво літнього майданчика для дітей-сиріт. ФОТО
23 березень, 22:52
У Ковелі планують будувати десятиповерхівки У Ковелі планують будувати десятиповерхівки
04 лютий, 04:55
Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК
15 грудень, 2018, 15:24
«Укрзалізниця» хоче створити великий логістичний центр у Ковелі «Укрзалізниця» хоче створити великий логістичний центр у Ковелі
21 квітень, 2018, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Волинський телеканал влаштував день відкритих дверей для школярів
Сьогодні, 03:04
 0
«Укрзалізниця» планує збудувати у Ковелі підстанцію за 75 мільйонів гривень
Сьогодні, 02:32
 0
Ковельчани під час ранкової пробіжки подолали 21 кілометр
Сьогодні, 01:40
 0
На Волині загорівся ліс. ФОТО
Сьогодні, 00:55
 0
Медіа
відео
1/8