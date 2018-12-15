«Укрзалізниця» планує збудувати у Ковелі підстанцію за 75 мільйонів гривень





Повідомив голова правління Євген Кравцов.



За його словами, фінпланом Укрзалізниці на 2019 рік на реконструкцію та будівництво об’єктів передбачено понад 5,1 млрд грн капітальних інвестицій. Зокрема, 1,6 млрд грн за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій буде направлено на реконструкцію дільниці залізничного транспорту Долинська – Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам’янка – Долинська – Миколаїв.



Окрім цього, 75 млн грн передбачено на будівництво тягової підстанції ст. Ковель Львівської залізниці.

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