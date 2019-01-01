У Росії визнали нікчемність Кримського моста
Сьогодні, 04:47
У Росії визнали, що Керченський міст не зміг сприяти зниженню цін в Криму – вартість продуктів на окупованому півострові продовжує зростати.
Це підтвердив доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС Павло Грибов, – повідомляє Obozrevatel з посиланням на «Дні.ру».
Експерт фактично визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему вирішити не змогло.
За даними Кримстата, за рік продукти на півострові подорожчали на 8,8%. Найбільше зросли ціни на цукор (28%), яйця (21%), а також м’ясо і птицю (15%).
При цьому найзначніше зростання цін було відзначено саме в червні – через місяць після відкриття Кримського моста. Інший стрибок зафіксований через півроку після запуску Кримського моста – в січні поточного року.
Тепер експерти сподіваються, що стабілізувати ціни в Криму допоможе відкриття залізничної частини Кримського моста.
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Це підтвердив доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС Павло Грибов, – повідомляє Obozrevatel з посиланням на «Дні.ру».
Експерт фактично визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему вирішити не змогло.
За даними Кримстата, за рік продукти на півострові подорожчали на 8,8%. Найбільше зросли ціни на цукор (28%), яйця (21%), а також м’ясо і птицю (15%).
При цьому найзначніше зростання цін було відзначено саме в червні – через місяць після відкриття Кримського моста. Інший стрибок зафіксований через півроку після запуску Кримського моста – в січні поточного року.
Тепер експерти сподіваються, що стабілізувати ціни в Криму допоможе відкриття залізничної частини Кримського моста.
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