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У Росії визнали нікчемність Кримського моста

У Росії визнали нікчемність Кримського моста
У Росії визнали, що Керченський міст не зміг сприяти зниженню цін в Криму – вартість продуктів на окупованому півострові продовжує зростати.

Це підтвердив доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС Павло Грибов, – повідомляє Obozrevatel з посиланням на «Дні.ру».

Експерт фактично визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему вирішити не змогло.

За даними Кримстата, за рік продукти на півострові подорожчали на 8,8%. Найбільше зросли ціни на цукор (28%), яйця (21%), а також м’ясо і птицю (15%).

При цьому найзначніше зростання цін було відзначено саме в червні – через місяць після відкриття Кримського моста. Інший стрибок зафіксований через півроку після запуску Кримського моста – в січні поточного року.

Тепер експерти сподіваються, що стабілізувати ціни в Криму допоможе відкриття залізничної частини Кримського моста.


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Теги: міст, Керченська протока
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