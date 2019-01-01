У Росії визнали нікчемність Кримського моста





Це підтвердив доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС Павло Грибов, – повідомляє



Експерт фактично визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему вирішити не змогло.



За даними Кримстата, за рік продукти на півострові подорожчали на 8,8%. Найбільше зросли ціни на цукор (28%), яйця (21%), а також м’ясо і птицю (15%).



При цьому найзначніше зростання цін було відзначено саме в червні – через місяць після відкриття Кримського моста. Інший стрибок зафіксований через півроку після запуску Кримського моста – в січні поточного року.



Тепер експерти сподіваються, що стабілізувати ціни в Криму допоможе відкриття залізничної частини Кримського моста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Росії визнали, що Керченський міст не зміг сприяти зниженню цін в Криму – вартість продуктів на окупованому півострові продовжує зростати.Це підтвердив доцент кафедри економічної безпеки РАНХиГС, – повідомляє Obozrevatel з посиланням на «Дні.ру».Експерт фактично визнає, що відкриття автотраси по Кримському мосту проблему вирішити не змогло.За даними Кримстата, за рік продукти на півострові подорожчали на 8,8%. Найбільше зросли ціни на цукор (28%), яйця (21%), а також м’ясо і птицю (15%).При цьому найзначніше зростання цін було відзначено саме в червні – через місяць після відкриття Кримського моста. Інший стрибок зафіксований через півроку після запуску Кримського моста – в січні поточного року.Тепер експерти сподіваються, що стабілізувати ціни в Криму допоможе відкриття залізничної частини Кримського моста.

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