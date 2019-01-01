У селі на Волині через дитячі пустощі з вогнем згоріла будівля





Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише



Так, 22 березня близько 16.55 год. виникла пожежа господарчої споруди в селі Старовойтово. Вогонь знищив дерев’яну господарчу споруду розміром 3х5 м, причина — необережне поводження з вогнем дочки власника.



Наступного дня близько 15 год. горіла посуш в м. Любомль по вул. Володимирській (близько 0,05 га) та о 22.30 год. в с.Миловань (близько 0,1 га). Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленою особою.



24 березня горіла цегляна господарча споруда 9х6 м та дерев’яна господарча споруда 3х4 м. в с. Полапи. Вогонь повністю знищив дерев’яну споруду. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



Того ж дня близько 16.25 год. у селі Бірки горіла цегляна господарча споруда розміром 16х6 м. Знищено 100 кг соломи, пошкоджено стіну. Причина загоряння — дитячі пустощі з вогнем.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Любомльського району з 22 по 24 березня виникло 5 пожеж, з яких 2 — загорання посуші, 3 — господарчих споруд.Про це повідомляють у Любомльському райвідділі УДСНС, - пише Кордон Так, 22 березня близько 16.55 год. виникла пожежа господарчої споруди в селі Старовойтово. Вогонь знищив дерев’яну господарчу споруду розміром 3х5 м, причина — необережне поводження з вогнем дочки власника.Наступного дня близько 15 год. горіла посуш в м. Любомль по вул. Володимирській (близько 0,05 га) та о 22.30 год. в с.Миловань (близько 0,1 га). Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленою особою.24 березня горіла цегляна господарча споруда 9х6 м та дерев’яна господарча споруда 3х4 м. в с. Полапи. Вогонь повністю знищив дерев’яну споруду. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем невстановленої особи.Того ж дня близько 16.25 год. у селі Бірки горіла цегляна господарча споруда розміром 16х6 м. Знищено 100 кг соломи, пошкоджено стіну. Причина загоряння — дитячі пустощі з вогнем.

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