Користь для довкілля і «тімбілдингу»: фірма з Луцька у вихідний висадила гектар лісу. ФОТО
Сьогодні, 18:36
Команда луцької рекламної агенції Aqua Print висадила гектар лісу на території Троянівського лісництва, що в Маневицькому районі.
Провести вихідний з користю для колективу та природи вирішили у суботу, 23 березня.
Засновники підприємства Aqua Print Сергій Набойчик та Сергій Пастушок розповіли, що все почалося із того, що хтось із колективу прочитав статтю про те, що лісівники закликають небайдужих долучитися до акції «Майбутнє лісу – в твоїх руках». Команду ж довго вмовляти не довелося, адже заходи, спрямовані на збереження та відновлення довкілля, на Aqua Print вже стали традицією.
Тож 15 «аквапринтівців», взявши в руки хто гострий меч Колесова (клиноподібну лопату), а хто сіянці сосон, дубів та берез, висадили понад гектар лісу разом з лісівниками, серед яких – головний лісничий Городоцького лісового господарства Сергій Бабік.
Останній подякував підприємству, що долучилося до акції й висловив сподівання, що все більше фірм та установ відчуватимуть соціальну відповідальність та необхідність таких заходів.
Учасники акції ж зауважують, що залишилися дуже задоволеними від такого проведення часу у вихідний, адже це – шанс не лише подбати про довкілля, але й поспілкуватися з колективом у іншій, неробочій атмосфері.
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Провести вихідний з користю для колективу та природи вирішили у суботу, 23 березня.
Засновники підприємства Aqua Print Сергій Набойчик та Сергій Пастушок розповіли, що все почалося із того, що хтось із колективу прочитав статтю про те, що лісівники закликають небайдужих долучитися до акції «Майбутнє лісу – в твоїх руках». Команду ж довго вмовляти не довелося, адже заходи, спрямовані на збереження та відновлення довкілля, на Aqua Print вже стали традицією.
Тож 15 «аквапринтівців», взявши в руки хто гострий меч Колесова (клиноподібну лопату), а хто сіянці сосон, дубів та берез, висадили понад гектар лісу разом з лісівниками, серед яких – головний лісничий Городоцького лісового господарства Сергій Бабік.
Останній подякував підприємству, що долучилося до акції й висловив сподівання, що все більше фірм та установ відчуватимуть соціальну відповідальність та необхідність таких заходів.
Учасники акції ж зауважують, що залишилися дуже задоволеними від такого проведення часу у вихідний, адже це – шанс не лише подбати про довкілля, але й поспілкуватися з колективом у іншій, неробочій атмосфері.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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