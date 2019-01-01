Користь для довкілля і «тімбілдингу»: фірма з Луцька у вихідний висадила гектар лісу. ФОТО

Команда луцької рекламної агенції Aqua Print висадила гектар лісу на території Троянівського лісництва, що в Маневицькому районі.Провести вихідний з користю для колективу та природи вирішили у суботу, 23 березня.Засновники підприємства Aqua Printтарозповіли, що все почалося із того, що хтось із колективу прочитав статтю про те, що лісівники закликають небайдужих долучитися до акції «Майбутнє лісу – в твоїх руках». Команду ж довго вмовляти не довелося, адже заходи, спрямовані на збереження та відновлення довкілля, на Aqua Print вже стали традицією.Тож 15 «аквапринтівців», взявши в руки хто гострий меч Колесова (клиноподібну лопату), а хто сіянці сосон, дубів та берез, висадили понад гектар лісу разом з лісівниками, серед яких – головний лісничий Городоцького лісового господарстваОстанній подякував підприємству, що долучилося до акції й висловив сподівання, що все більше фірм та установ відчуватимуть соціальну відповідальність та необхідність таких заходів.Учасники акції ж зауважують, що залишилися дуже задоволеними від такого проведення часу у вихідний, адже це – шанс не лише подбати про довкілля, але й поспілкуватися з колективом у іншій, неробочій атмосфері.