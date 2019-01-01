«Укрзалізниця» нагадала пасажирам про перехід на літній час





Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", - повідомляє



"У зв’язку з переходом на літній час 31 березня 2019 року о 3 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.



"Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у понеділок 1 квітня, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - додали у компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 31 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом.Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці", - повідомляє ТСН "У зв’язку з переходом на літній час 31 березня 2019 року о 3 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину вперед. У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.Як зазначається, усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн."Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у понеділок 1 квітня, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - додали у компанії.

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