вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на 10 тисяч людей – лише 1 дільничний офіцер

У Луцьку на 10 тисяч людей – лише 1 дільничний офіцер
У Луцьку працює 23 дільничних офіцери, однак цього – мало. Саме тому виникла гостра потреба у збільшенні штату Луцького відділу національної поліції у Волинській області.

Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту сьогодні, 26 березня, повідомив начальник Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олег Кічук, - пишуть Волинські новини.

Зі слів посадовця, всього в Луцьку працює 23 дільничих офіцери поліції.

«Але 23 дільничих офіцера, це насправді малувато, тому ми направили у Київ звернення щодо збільшення штату. Його поки ще розглядають», – зауважив Олег Кічук.

Він зазначив, що раніше, коли поліція ще була міліцією, на кожному опорному пункті працювало по 5-6 дільничих офіцерів, а за станом на сьогодні – максимум два. Враховуючи кількість населення Луцька, на 10 тисяч чоловік припадає лише один дільничний.

Зазначимо, що усього у Луцьку – 23 поліцейські дільниці.

Також Олег Кічук наголосив, що попри недостачу кадрів, у Луцьку відбулися масові заходи і в 2018-му, і в 2019-му році і усе було лише в рамках чинного законодавства.

«Наше спільне завдання і з депутатами, і з громадськими активістами, щоб у Луцьку був спокій. Вибори пройдуть, а нам далі в Луцьку жити, і тут має бути порядок», – резюмував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дільничні, офіцери, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
Сьогодні, 15:08
Лучани-активісти порахували виручку з маршрутки №4, яку перевізник вважає збитковою
Сьогодні, 14:57
У Луцьку на 10 тисяч людей – лише 1 дільничний офіцер
Сьогодні, 14:46
У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО
Сьогодні, 14:24
У Луцьку рятували жінку, яка погрожувала спалити квартиру
Сьогодні, 13:57
Схожі новини
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
Сьогодні, 15:08
Лучани-активісти порахували виручку з маршрутки №4, яку перевізник вважає збитковою Лучани-активісти порахували виручку з маршрутки №4, яку перевізник вважає збитковою
Сьогодні, 14:57
У Луцьку рятували жінку, яка погрожувала спалити квартиру У Луцьку рятували жінку, яка погрожувала спалити квартиру
Сьогодні, 13:57
У центрі Луцька бігають зграї безпритульних псів У центрі Луцька бігають зграї безпритульних псів
Сьогодні, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
Сьогодні, 15:08
 0
Лучани-активісти порахували виручку з маршрутки №4, яку перевізник вважає збитковою
Сьогодні, 14:57
 0
У Луцьку на 10 тисяч людей – лише 1 дільничний офіцер
Сьогодні, 14:46
 0
У масштабній аварії під Києвом зіткнулися дев’ять автівок. ФОТО
Сьогодні, 14:24
 0
У Луцьку рятували жінку, яка погрожувала спалити квартиру
Сьогодні, 13:57
 0
Медіа
відео
1/8