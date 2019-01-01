У Луцьку на 10 тисяч людей – лише 1 дільничний офіцер





Про це під час засідання постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту сьогодні, 26 березня, повідомив начальник Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області Олег Кічук, - пишуть



Зі слів посадовця, всього в Луцьку працює 23 дільничих офіцери поліції.



«Але 23 дільничих офіцера, це насправді малувато, тому ми направили у Київ звернення щодо збільшення штату. Його поки ще розглядають», – зауважив Олег Кічук.



Він зазначив, що раніше, коли поліція ще була міліцією, на кожному опорному пункті працювало по 5-6 дільничих офіцерів, а за станом на сьогодні – максимум два. Враховуючи кількість населення Луцька, на 10 тисяч чоловік припадає лише один дільничний.



Зазначимо, що усього у Луцьку – 23 поліцейські дільниці.



Також Олег Кічук наголосив, що попри недостачу кадрів, у Луцьку відбулися масові заходи і в 2018-му, і в 2019-му році і усе було лише в рамках чинного законодавства.



«Наше спільне завдання і з депутатами, і з громадськими активістами, щоб у Луцьку був спокій. Вибори пройдуть, а нам далі в Луцьку жити, і тут має бути порядок», – резюмував він.

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