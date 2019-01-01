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У Луцьку автомобіль врізався в дерево: водія госпіталізували. ФОТО

У Луцьку автомобіль врізався в дерево: водія госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на вулиці Клима Савура водій на автомобілі Opel VECTRA, врізався в дерево.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Відомо, що подія сталася вранці 27 березня. Водій - чоловік 1983 року народження.

Внаслідок наїзду на дерево він отримав травми. Був госпіталізований. На місці працює слідчо-оперативна група.

Деталі - згодом.

У Луцьку автомобіль врізався в дерево: водія госпіталізували. ФОТО
У Луцьку автомобіль врізався в дерево: водія госпіталізували. ФОТО
У Луцьку автомобіль врізався в дерево: водія госпіталізували. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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він у дерево "різався", чи наїхав на нього?
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