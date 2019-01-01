У Луцьку автомобіль врізався в дерево: водія госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 08:59
У Луцьку на вулиці Клима Савура водій на автомобілі Opel VECTRA, врізався в дерево.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Відомо, що подія сталася вранці 27 березня. Водій - чоловік 1983 року народження.
Внаслідок наїзду на дерево він отримав травми. Був госпіталізований. На місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Відомо, що подія сталася вранці 27 березня. Водій - чоловік 1983 року народження.
Внаслідок наїзду на дерево він отримав травми. Був госпіталізований. На місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
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Коментарі 1
він у дерево "різався", чи наїхав на нього?
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