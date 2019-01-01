У Луцьку автомобіль врізався в дерево: водія госпіталізували. ФОТО





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.



Відомо, що подія сталася вранці 27 березня. Водій - чоловік 1983 року народження.



Внаслідок наїзду на дерево він отримав травми. Був госпіталізований. На місці працює слідчо-оперативна група.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Клима Савура водій на автомобілі Opel VECTRA, врізався в дерево.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Відомо, що подія сталася вранці 27 березня. Водій - чоловік 1983 року народження.Внаслідок наїзду на дерево він отримав травми. Був госпіталізований. На місці працює слідчо-оперативна група.Деталі - згодом.

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