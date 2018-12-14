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У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО

У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких дитсадках №17 та 39 патрульні допомогли дітям стати видимими для автівок у темну пору доби.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

"#Світлодіти в луцьких дитсадках. Особливу увагу наші патрульні приділяють найменшим українцям – вихованцям дитсадків. Учора вони відвідали дітей з 17 та 39 садочків Луцька. З найменшими у доступній формі обговорювали правила дорожнього руху, розповідали про випадки зі служби, наголошували на особистій безпеці. Також усім презентували світловідбиваючі жилетки та браслети. Усі діти без винятку отримали масу позитивних вражень та емоцій від спілкування зі справжніми патрульними поліцейськими! Діти чи не вперше посиділи у службовому автомобілі, потримали в руках спецзасоби, вигукували цікаві слова у рацію. Позитивне враження від зустрічей залишилось і в поліцейських", - йдеться у повідомленні.

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У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО
У луцьких садочках тепер є «світлодіти». ФОТО

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Теги: діти, поліція, виховання
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