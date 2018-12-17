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На могилі Героя Небесної Сотні Василя Мойсея висадили калину. ВІДЕО

На могилі Героя Небесної Сотні Василя Мойсея висадили калину. ВІДЕО
Кущі калини та стяги як подарунок у день народження. Сьогодні, 27 березня, Герою Небесної Сотні Василю Мойсею виповнилося б 27 років.

На могилі хлопця рідні та друзі помолилися за упокій його душі і висадили калину. Вшанували також пам’ять усіх волинських Героїв Небесної Сотні, які 5 років тому загинули на Майдані в Києві. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

«Сьогодні Васі було б 27. Ми вирішили з Романом посадити калину. Коли він народився, одна жіночка казала: в тебе повстанець росте, ми не приділяли уваги, час пройшов. Він віддав своє життя за Україну. Ми зо 2 роки говорили- посадимо калину», - каже мама Героя Єлизавета Мойсей.

Мама Василя Мойсея пані Єлизавета розповідає, що вперше ідею посадити калину на могилі сина вголос озвучила на зустрічі з учнями Жидичинської школи. Тоді наміри обговорила з Тарасом Висоцьким.

Жінка каже, що просила встановити і синьо-жовтий та червоно-чорний прапори. Благодійники допомогли. На могилі Василя Мойсея у 27-й день його народження зібралися рідні, друзі, побратими. Батько і брат Героя кажуть, що він був добрим, компанійським і щедрим.

«Істинний українець був, ще в школі написав: душу - Богові, життя - Україні, честь - собі, так і виконав. Я дуже вдячний, що пам’ятають. Людина живе доти, доки пам’ятають», - каже батько Василя Мойсея Михайло Мойсей.

«Мене дуже мучило, коли Нігояна вбили, ми з Василем так говорили, як так, в людини було стільки планів, а тут те саме сталось зараз в сучасній Україні ми не маємо права це забути і щось попустити», - пригадує брат загиблого Роман Мойсей.

Василь Мойсей загинув 20 лютого 2014-го року на Майдані в Києві. На вулиці Інститутській у нього поцілив снайпер. Хлопцеві було 22.


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Теги: калина, могила, Василь Мойсей
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