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Волинська театралка стала заслуженою артисткою України

Волинська театралка стала заслуженою артисткою України
Актрисі Волинського академічного обласного театру ляльок Ларисі Гарлінській присвоїли звання "Заслужений артист України".

Про це йдеться в указі Петра Порошенка від 26 березня.

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Лариса Гарлінська працює в театрі з 1984 року після закінчення навчання в Луцькому культурно-освітньому училищі. Жінка зіграла ролі: Олє Лукойє, Кая, Маленької Розбійниці, Ворони Клари ("Снігова королева", Г.Х. Андерсен), Боба («Бджілка», Вс. Данилевич за мотивами новели А. Франса), Царя, Хлопчика ("Цілюща яблунька", Вс. Данилевич) та інші.

Окрім того, Лариса Гарлінська режисер-постановник вистав: "Попелюшка" С. Куралех, "Пан Коцький" за мотивами казки І. Франка, "Лисичка-сестричка та Вовк-панібрат" Вс. Нестайка, "Пригоди Каштанчика" В. Орлова, "Руде бісеня" Б. Юнгер, "Лисиця, що впала з неба" Н. Шейко-Медведєвої.
Волинська театралка стала заслуженою артисткою України


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Теги: театр, Луцьк
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