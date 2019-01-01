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У Луцьку авто влупилося у дерево, поліція відкрила кримінал

У Луцьку авто влупилося у дерево, поліція відкрила кримінал
У Луцьку автомобіль врізався в дерево, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Учора, 27 березня, на вулиці Клима Савури в Луцьку автомобіль «Opel Vectra» врізався в дерево. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Слідчі розпочали кримінальні провадження.

За кермом автомобіля перебував 35-річний лучанин.

Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу з проїжджої частини дороги й в’їхав у дерево.

Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія
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