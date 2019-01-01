У Луцьку авто влупилося у дерево, поліція відкрила кримінал





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Учора, 27 березня, на вулиці Клима Савури



За кермом автомобіля перебував 35-річний лучанин.



Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу з проїжджої частини дороги й в’їхав у дерево.



Внаслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології міської лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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