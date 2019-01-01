Земля і зарплата: що в декларації головного патрульного Волині

Олександр Вовченко.



Начальник Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції задекларував земельну ділянку площею 12 соток у селі Боратин Луцького району, вартістю 9,158 тисячі гривень, якою володіє з 2016 року, - пише видання



Він та члени родини не декларують жодної нерухомості та транспортних засобів, хоча у 2017 році дружина Ірина Вовченко вказала, що їй належить гараж площею 12 метрів квадратних у місті Біла Церква Київської області, а декларант вказував, що з 31 грудня 2017 року володіє вантажним автомобілем «Фольксваген т4» 1998 року випуску, вартістю 14,6 тисячі гривень.



На посаді головного патрульного області у 2018 році він отримав 268,403 тисячі гривень (у 2017 році зарплата становила 205,194 тисячі). 45,388 тисячі становила зарплата його дружини за основним місцем роботи в ПП «Бонанза сервіс», 121,539 тисячі становив її дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.



Олександр Вовченко зберігає 70 тисяч гривень готівкою, його дружина – 35 тисяч гривень.

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