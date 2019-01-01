Шашлик на Волині – один з найдешевших в Україні

Волинь – у трійці областей, де шашлик коштує найдешевше - 226,4 грн за кілограм. У Тернопільській області – 217,4 грн, у Львівській – 235,1 грнПро це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мережЗа його словами, найдорожче наразі приготувати шашлик у Закарпатській області. Тут обійдеться він у 267,2 грн, тоді як найдешевший в Тернопільській області – 217,4 грн. Різниця у вартості складає 50грн або 23%.ТОП – 3 найдорожчих регіонів виглядає так: Закарпатська область – 267,2 грн, Харківська область – 262,2 грн і Київ – 256,7 грн.2 кг свинини у Закарпатській області коштує 247,6грн, на Тернопільщині – 199 грн. Різниця в ціні між регіонами становить 48,6 грн за 2 кілограми.Найдорожча цибуля в Луганській і Тернопільській областях – по 10,6 грн. Найдешевша на Львівщині – 9,5 грн. Різниця в ціні – 1,1 грн за 500 г.Найдорожчий житній хліб у Києві – 12,8 грн за 500 г. Найдешевший на Тернопільщині – 7,8 грн за 500 г. Різниця в ціні становить 5 грн на 500 г.