Шашлик на Волині – один з найдешевших в Україні
Сьогодні, 20:49
Волинь – у трійці областей, де шашлик коштує найдешевше - 226,4 грн за кілограм. У Тернопільській області – 217,4 грн, у Львівській – 235,1 грн
Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
За його словами, найдорожче наразі приготувати шашлик у Закарпатській області. Тут обійдеться він у 267,2 грн, тоді як найдешевший в Тернопільській області – 217,4 грн. Різниця у вартості складає 50грн або 23%.
ТОП – 3 найдорожчих регіонів виглядає так: Закарпатська область – 267,2 грн, Харківська область – 262,2 грн і Київ – 256,7 грн.
2 кг свинини у Закарпатській області коштує 247,6грн, на Тернопільщині – 199 грн. Різниця в ціні між регіонами становить 48,6 грн за 2 кілограми.
Найдорожча цибуля в Луганській і Тернопільській областях – по 10,6 грн. Найдешевша на Львівщині – 9,5 грн. Різниця в ціні – 1,1 грн за 500 г.
Найдорожчий житній хліб у Києві – 12,8 грн за 500 г. Найдешевший на Тернопільщині – 7,8 грн за 500 г. Різниця в ціні становить 5 грн на 500 г.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.
За його словами, найдорожче наразі приготувати шашлик у Закарпатській області. Тут обійдеться він у 267,2 грн, тоді як найдешевший в Тернопільській області – 217,4 грн. Різниця у вартості складає 50грн або 23%.
ТОП – 3 найдорожчих регіонів виглядає так: Закарпатська область – 267,2 грн, Харківська область – 262,2 грн і Київ – 256,7 грн.
2 кг свинини у Закарпатській області коштує 247,6грн, на Тернопільщині – 199 грн. Різниця в ціні між регіонами становить 48,6 грн за 2 кілограми.
Найдорожча цибуля в Луганській і Тернопільській областях – по 10,6 грн. Найдешевша на Львівщині – 9,5 грн. Різниця в ціні – 1,1 грн за 500 г.
Найдорожчий житній хліб у Києві – 12,8 грн за 500 г. Найдешевший на Тернопільщині – 7,8 грн за 500 г. Різниця в ціні становить 5 грн на 500 г.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Шашлик на Волині – один з найдешевших в Україні
Сьогодні, 20:49
Ночували на вулиці і не розрахувалися в кафе: луцькі копи завезли в притулок підлітків
Сьогодні, 19:55
У Луцьку нацгвардійці влаштували толоку. ФОТО
Сьогодні, 18:56