Гроші на благодійність та готівка на рахунках: що в декларації луцького депутата і бізнесмена Покровського

Андрій Покровський подав свою щорічну декларацію про доходи за 2018 рік.



Про це повідомляє



У декларації зазначені зароблені кошти та майно, набуті за 2018 рік та підтверджені статки, що були у власності досі.



Упродовж 2018 року Андрій Покровський набув право власності на квартиру, площею 209,5 кв. м у Луцьку. Окрім цього зазначені три приміщення для зберігання легкових автомобілів (загальна площа близько 140 кв. м). Вказано, що вони зареєстровані за Договором купівлі-продажу майнових прав у 2017 році та задекларовані тоді ж, як майнові права. Також вказана земельна ділянка, площею 11400 кв. м та культурно-оздоровчий комплекс, введений в експлуатацію із незавершеного будівництва, площею 2346,9 кв. м.



Серед благодійної допомоги, зокрема, зазначені передані для шкіл та гімназій №1, 14, 18 інтерактивні панелі, загальною вартістю у понад 385,7 тисячі гривень. Відеоколоноскоп для Луцької клінічної лікарні на суму 307,5 тисяч гривень. Та найбільшою сумою благодійних видатків стала цільова благодійна допомога на програму забезпечення житлом учасників АТО на суму в 1 млн грн. Також зазначені кошти для будівництва храму у Волновасі.



Вказав Андрій Покровський також цінне майно, набуте за звітний період. А саме: ігрові приставки у кібер-зону, автомати-силоміри, більярдні столи, комплект дитячого розважального обладнання в дитячу ігрову зону.



Також задекларовані майнові права, набуті у 2018 році. Вказані корпоративні права та юридичні особи, що є у власності декларанта.



Дохід підприємця від здачі майна в оренду, заняття підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю та отриманої заробітної плати склав 6,9 млн грн. Ще 1,1 млн грн він отримав як дивіденди. Повернення наданої поворотної фінансової допомоги склали 11,8 млн грн. Дохід від відчуження нерухомого та рухомого майна, цінних паперів та корпоративних прав становив 22,6 млн грн.



У якості готівки в декларанта 95 тисяч доларів, 98 тисяч євро та 4 млн грн. На банківських рахунках 751,8 тисячі євро та 467,7 тисячі гривень. Також зазначені 590 злотих у банку. Задекларовані також кошти, позичені третім особам.



Також крім доходів депутат задекларував ще й видатки. Зокрема, серед них витрати на страхування, оплата договорів, надання фінансової допомоги, благодійної допомоги, придбання одягу, рухомого майна тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бізнесмен та депутат Луцької міської радиподав свою щорічну декларацію про доходи за 2018 рік.Про це повідомляє Конкурент У декларації зазначені зароблені кошти та майно, набуті за 2018 рік та підтверджені статки, що були у власності досі.Упродовж 2018 року Андрій Покровський набув право власності на квартиру, площею 209,5 кв. м у Луцьку. Окрім цього зазначені три приміщення для зберігання легкових автомобілів (загальна площа близько 140 кв. м). Вказано, що вони зареєстровані за Договором купівлі-продажу майнових прав у 2017 році та задекларовані тоді ж, як майнові права. Також вказана земельна ділянка, площею 11400 кв. м та культурно-оздоровчий комплекс, введений в експлуатацію із незавершеного будівництва, площею 2346,9 кв. м.Серед благодійної допомоги, зокрема, зазначені передані для шкіл та гімназій №1, 14, 18 інтерактивні панелі, загальною вартістю у понад 385,7 тисячі гривень. Відеоколоноскоп для Луцької клінічної лікарні на суму 307,5 тисяч гривень. Та найбільшою сумою благодійних видатків стала цільова благодійна допомога на програму забезпечення житлом учасників АТО на суму в 1 млн грн. Також зазначені кошти для будівництва храму у Волновасі.Вказав Андрій Покровський також цінне майно, набуте за звітний період. А саме: ігрові приставки у кібер-зону, автомати-силоміри, більярдні столи, комплект дитячого розважального обладнання в дитячу ігрову зону.Також задекларовані майнові права, набуті у 2018 році. Вказані корпоративні права та юридичні особи, що є у власності декларанта.Дохід підприємця від здачі майна в оренду, заняття підприємницькою діяльністю, незалежною професійною діяльністю та отриманої заробітної плати склав 6,9 млн грн. Ще 1,1 млн грн він отримав як дивіденди. Повернення наданої поворотної фінансової допомоги склали 11,8 млн грн. Дохід від відчуження нерухомого та рухомого майна, цінних паперів та корпоративних прав становив 22,6 млн грн.У якості готівки в декларанта 95 тисяч доларів, 98 тисяч євро та 4 млн грн. На банківських рахунках 751,8 тисячі євро та 467,7 тисячі гривень. Також зазначені 590 злотих у банку. Задекларовані також кошти, позичені третім особам.Також крім доходів депутат задекларував ще й видатки. Зокрема, серед них витрати на страхування, оплата договорів, надання фінансової допомоги, благодійної допомоги, придбання одягу, рухомого майна тощо.

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