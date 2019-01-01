На Волині з «болотяного полону» карету швидкої допомоги визволяли рятувальники

За минулу добу медики волинської "швидкої" 353 рази виїжджали на виклики.Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Лікар-консультант консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 110 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.Диспетчери та лікар-консультант надали 60 порад. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 113 осіб.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- Іваничівському р-ні до села Орищі;- Ківерцівському р-ні до села Омельне;- Ковельському р-ні до села Гончий Брід;- Любешівському р-ні до села Щитинь;- Маневицькому р-ні до села Серхів;- Луцькому р-ні до села Буків.У селі Лаврів Луцького району повертаючись з виклику бригада екстреної медичної допомоги змушена була викликати бригаду МНС, оскільки самостійно виїхати з "болотяного полону" не змогла.За добу виявили 3 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 1 виїзд з приводу ДТП. Також перевезли у Луцьку міську клінічну лікарню з Маневицького району для надання спеціалізованої медичної допомоги хворого, що впав з дерева.