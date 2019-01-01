На Волині з «болотяного полону» карету швидкої допомоги визволяли рятувальники
Сьогодні, 13:01
За минулу добу медики волинської "швидкої" 353 рази виїжджали на виклики.
Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 110 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчери та лікар-консультант надали 60 порад. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 113 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Іваничівському р-ні до села Орищі;
- Ківерцівському р-ні до села Омельне;
- Ковельському р-ні до села Гончий Брід;
- Любешівському р-ні до села Щитинь;
- Маневицькому р-ні до села Серхів;
- Луцькому р-ні до села Буків.
У селі Лаврів Луцького району повертаючись з виклику бригада екстреної медичної допомоги змушена була викликати бригаду МНС, оскільки самостійно виїхати з "болотяного полону" не змогла.
За добу виявили 3 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 1 виїзд з приводу ДТП. Також перевезли у Луцьку міську клінічну лікарню з Маневицького району для надання спеціалізованої медичної допомоги хворого, що впав з дерева.
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Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Лікар-консультант консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 110 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.
Диспетчери та лікар-консультант надали 60 порад. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 113 осіб.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Іваничівському р-ні до села Орищі;
- Ківерцівському р-ні до села Омельне;
- Ковельському р-ні до села Гончий Брід;
- Любешівському р-ні до села Щитинь;
- Маневицькому р-ні до села Серхів;
- Луцькому р-ні до села Буків.
У селі Лаврів Луцького району повертаючись з виклику бригада екстреної медичної допомоги змушена була викликати бригаду МНС, оскільки самостійно виїхати з "болотяного полону" не змогла.
За добу виявили 3 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 1 виїзд з приводу ДТП. Також перевезли у Луцьку міську клінічну лікарню з Маневицького району для надання спеціалізованої медичної допомоги хворого, що впав з дерева.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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