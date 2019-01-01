вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині з «болотяного полону» карету швидкої допомоги визволяли рятувальники

На Волині з «болотяного полону» карету швидкої допомоги визволяли рятувальники
За минулу добу медики волинської "швидкої" 353 рази виїжджали на виклики.

Про це інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Лікар-консультант консультативно-телеметричного посту Центральної оперативної диспетчерської прийняв та проаналізував 110 ЕКГ, переданих з місця виклику бригадами екстреної медичної допомоги зі всієї Волинської області.

Диспетчери та лікар-консультант надали 60 порад. На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області доставили 113 осіб.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 6 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- Іваничівському р-ні до села Орищі;
- Ківерцівському р-ні до села Омельне;
- Ковельському р-ні до села Гончий Брід;
- Любешівському р-ні до села Щитинь;
- Маневицькому р-ні до села Серхів;
- Луцькому р-ні до села Буків.

У селі Лаврів Луцького району повертаючись з виклику бригада екстреної медичної допомоги змушена була викликати бригаду МНС, оскільки самостійно виїхати з "болотяного полону" не змогла.

За добу виявили 3 випадки гострих коронарних синдромів, здійснили 1 виїзд з приводу ДТП. Також перевезли у Луцьку міську клінічну лікарню з Маневицького району для надання спеціалізованої медичної допомоги хворого, що впав з дерева.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка, виклики, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині з «болотяного полону» карету швидкої допомоги визволяли рятувальники
Сьогодні, 13:01
Гроші на благодійність та готівка на рахунках: що в декларації луцького депутата і бізнесмена Покровського
Сьогодні, 12:45
У Луцьку жінка торгувала «з рук» сумнівним алкоголем
Сьогодні, 12:37
Як голосував голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 12:19
Поліція зареєструвала чотири порушення під час виборів на Волині
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
За день шість виїздів медиків волинської «швидкої» були безрезультатними За день шість виїздів медиків волинської «швидкої» були безрезультатними
28 березень, 10:13
Медики волинської «швидкої» за добу понад 300 разів виїжджали до хворих Медики волинської «швидкої» за добу понад 300 разів виїжджали до хворих
27 березень, 10:42
На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО На Волині дорожники засипали вибоїни каменюками. ФОТО
21 березень, 10:39
Де у Луцьку ремонтують двори і тротуари Де у Луцьку ремонтують двори і тротуари
20 березень, 17:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині з «болотяного полону» карету швидкої допомоги визволяли рятувальники
Сьогодні, 13:01
 0
Гроші на благодійність та готівка на рахунках: що в декларації луцького депутата і бізнесмена Покровського
Сьогодні, 12:45
 0
У Луцьку жінка торгувала «з рук» сумнівним алкоголем
Сьогодні, 12:37
 0
Як голосував голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 12:19
 0
Поліція зареєструвала чотири порушення під час виборів на Волині
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8