У «Промені» влаштовують вечірки для учнів з усім класом*
Сьогодні, 15:00
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» – знає усе про розваги, та запрошує учнів з усім класом весело провести час на вечірці «School party».
На дітей чекає запальна програма:
- 1 година боулінгу;
- дискотека;
- шоу конфеті;
- ігри/конкурси;
- фотозона.
А також, подарунки для кожного!
Таку вечірку дитячий комплекс влашттовує у будні дні до 16:00. Ціна – 100 гривень з дитини.
Обов’язкова реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57
2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
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На дітей чекає запальна програма:
- 1 година боулінгу;
- дискотека;
- шоу конфеті;
- ігри/конкурси;
- фотозона.
А також, подарунки для кожного!
Таку вечірку дитячий комплекс влашттовує у будні дні до 16:00. Ціна – 100 гривень з дитини.
Обов’язкова реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57
2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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