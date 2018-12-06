У «Промені» влаштовують вечірки для учнів з усім класом*





На дітей чекає запальна програма:



- 1 година боулінгу;

- дискотека;

- шоу конфеті;

- ігри/конкурси;

- фотозона.



А також, подарунки для кожного!



Таку вечірку дитячий комплекс влашттовує у будні дні до 16:00. Ціна – 100 гривень з дитини.



Обов’язкова реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57

2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.







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