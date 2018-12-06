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У «Промені» влаштовують вечірки для учнів з усім класом*

У «Промені» влаштовують вечірки для учнів з усім класом*
Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг» – знає усе про розваги, та запрошує учнів з усім класом весело провести час на вечірці «School party».

На дітей чекає запальна програма:

- 1 година боулінгу;
- дискотека;
- шоу конфеті;
- ігри/конкурси;
- фотозона.

А також, подарунки для кожного!

Таку вечірку дитячий комплекс влашттовує у будні дні до 16:00. Ціна – 100 гривень з дитини.

Обов’язкова реєстрація за телефоном: +380 (66) 755 07 57
2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



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Теги: учні, класи
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