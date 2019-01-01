На колінах і в кайданках: у Луцьку поліція оточила водія Land Cruiser, - соцмережі





Про це у facebook пише фотограф Олег Міткевич.



"Щойно на заправці АНП на Набережній біля готелю Світязь чорний Ленд Крузер в оточенні 5 машин поліції.



Біля Ленд Крузера мужик на колінах в кайданах. Думаю що втікав, може помиляюсь", - зазначив автор допису.



Окрім того Олег Міткевич зазначив, що водію орієнтовно 30 років.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній одразу кілька екіпажів патрульної поліції оточили водія автомобіля Land Cruiser.Про це у facebook пише фотограф"Щойно на заправці АНП на Набережній біля готелю Світязь чорний Ленд Крузер в оточенні 5 машин поліції.Біля Ленд Крузера мужик на колінах в кайданах. Думаю що втікав, може помиляюсь", - зазначив автор допису.Окрім того Олег Міткевич зазначив, що водію орієнтовно 30 років.Деталі - згодом.

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