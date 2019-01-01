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На колінах і в кайданках: у Луцьку поліція оточила водія Land Cruiser, - соцмережі

На колінах і в кайданках: у Луцьку поліція оточила водія Land Cruiser, - соцмережі
У Луцьку на вулиці Набережній одразу кілька екіпажів патрульної поліції оточили водія автомобіля Land Cruiser.

Про це у facebook пише фотограф Олег Міткевич.

"Щойно на заправці АНП на Набережній біля готелю Світязь чорний Ленд Крузер в оточенні 5 машин поліції.

Біля Ленд Крузера мужик на колінах в кайданах. Думаю що втікав, може помиляюсь", - зазначив автор допису.

Окрім того Олег Міткевич зазначив, що водію орієнтовно 30 років.

Деталі - згодом.

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Теги: поліція, водій, кайданки, Набережна
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