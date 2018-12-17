НЕшвидка допомога: на Волині медики 10 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Сьогодні, 10:30
Учора, 1 квітня, в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 416 звернень, з них здійснили 330 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (195 – виїздів були екстреними, 7 – безрезультатні).
Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Утім, в області продовжує існувати проблема невчасного дохду «швидких» до хворого через погані дороги.
Так, лише за 1 квітня у зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровали 10 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги.
Зокрема, у:
- Іваничівському р-ні до села Луковичі;
- К.Каширському р-ні до села Тоболи;
- Ківерцівському р-ні до села Острів;
- Ковельському р-ні до села Підріжжя;
- Любомльському р-ні до села Мосир;
- Ратнівському р-ні до сіл Височне та Річниця;
- Рожищенському р-ні жо сіл Корсині та Луків;
- Луцькому р-ні до села Садів.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Утім, в області продовжує існувати проблема невчасного дохду «швидких» до хворого через погані дороги.
Так, лише за 1 квітня у зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровали 10 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги.
Зокрема, у:
- Іваничівському р-ні до села Луковичі;
- К.Каширському р-ні до села Тоболи;
- Ківерцівському р-ні до села Острів;
- Ковельському р-ні до села Підріжжя;
- Любомльському р-ні до села Мосир;
- Ратнівському р-ні до сіл Височне та Річниця;
- Рожищенському р-ні жо сіл Корсині та Луків;
- Луцькому р-ні до села Садів.
Фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
НЕшвидка допомога: на Волині медики 10 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Сьогодні, 10:30
Водій, який збив велосипедиста на Волині, був п'яним
Сьогодні, 10:12
У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей
Сьогодні, 10:10
У «Суперновій» продають стильний офіс із ремонтом. ФОТО*
Сьогодні, 10:10