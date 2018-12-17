НЕшвидка допомога: на Волині медики 10 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя

Учора, 1 квітня, в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 416 звернень, з них здійснили 330 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (195 – виїздів були екстреними, 7 – безрезультатні).Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Утім, в області продовжує існувати проблема невчасного дохду «швидких» до хворого через погані дороги.Так, лише за 1 квітня у зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровали 10 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги.Зокрема, у:- Іваничівському р-ні до села Луковичі;- К.Каширському р-ні до села Тоболи;- Ківерцівському р-ні до села Острів;- Ковельському р-ні до села Підріжжя;- Любомльському р-ні до села Мосир;- Ратнівському р-ні до сіл Височне та Річниця;- Рожищенському р-ні жо сіл Корсині та Луків;- Луцькому р-ні до села Садів.Фото ілюстративне