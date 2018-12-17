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НЕшвидка допомога: на Волині медики 10 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя

НЕшвидка допомога: на Волині медики 10 разів за день спізнилися до хворих через бездоріжжя
Учора, 1 квітня, в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 416 звернень, з них здійснили 330 виїздів бригад екстреної медичної допомоги (195 – виїздів були екстреними, 7 – безрезультатні).

Про це повідомляє Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Утім, в області продовжує існувати проблема невчасного дохду «швидких» до хворого через погані дороги.

Так, лише за 1 квітня у зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровали 10 випадків невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Зокрема, у:

- Іваничівському р-ні до села Луковичі;
- К.Каширському р-ні до села Тоболи;
- Ківерцівському р-ні до села Острів;
- Ковельському р-ні до села Підріжжя;
- Любомльському р-ні до села Мосир;
- Ратнівському р-ні до сіл Височне та Річниця;
- Рожищенському р-ні жо сіл Корсині та Луків;
- Луцькому р-ні до села Садів.

Фото ілюстративне

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Теги: швидка, бездоріжжя, Волинь
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