вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Багато сонця і сніг: синоптик дала несподіваний прогноз

Багато сонця і сніг: синоптик дала несподіваний прогноз
На більшій частині території України 3 квітня пануватиме переважно суха погода. Проте буде дути холодний поривчастий вітер. У деяких регіонах — навіть сніг.

Про це у Faсebook написала народний синоптик Наталка Діденко.

“Північно-східні повітряні потоки, зазвичай, приносять в Україну некомфортну погоду — холод і рвучкий вітер. Проте антициклон, який зараз панує над Україною, підсолодить холодну синоптичну пігулку — буде багато сонця”, — написала Діденко.

Так, за її даними, у більшості областей України завтра переважатиме суха погода. Однак у деяких регіонах стовпчик термометра все ж опуститься до мінусової позначки.

Між іншим, невеликі “мінуси” вночі ймовірні також в усій Україні, проте вдень потепліє до +6…+11 градусів, а на Заході — до +7…+12 градусів”, — написала синоптик.

А потепління до +12…+15 градусів прийде у суботу-неділю.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: синоптики, прогноз, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
Багато сонця і сніг: синоптик дала несподіваний прогноз
Сьогодні, 20:00
Ковельському наркоторговцю «впаяли» 6 років тюрми
Сьогодні, 19:42
Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу
Сьогодні, 19:25
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 квітня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Синоптики розповіли про погоду на 11 березня Синоптики розповіли про погоду на 11 березня
10 березень, 17:15
Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання
07 березень, 20:01
Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни Короткочасне похолодання: синоптики розповіли про перші дні весни
27 лютий, 13:19
Сніг і морози повертаються: в Україні різко погіршиться погода Сніг і морози повертаються: в Україні різко погіршиться погода
20 лютий, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Багато сонця і сніг: синоптик дала несподіваний прогноз
Сьогодні, 20:00
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Ковельському наркоторговцю «впаяли» 6 років тюрми
Сьогодні, 19:42
 0
Волиняни знайшли артснаряди під час прогулянки біля лісу
Сьогодні, 19:25
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 3 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8