Багато сонця і сніг: синоптик дала несподіваний прогноз

На більшій частині території України 3 квітня пануватиме переважно суха погода. Проте буде дути холодний поривчастий вітер. У деяких регіонах — навіть сніг.Про це у Faсebook написала народний синоптик“Північно-східні повітряні потоки, зазвичай, приносять в Україну некомфортну погоду — холод і рвучкий вітер. Проте антициклон, який зараз панує над Україною, підсолодить холодну синоптичну пігулку — буде багато сонця”, — написала Діденко.Так, за її даними, у більшості областей України завтра переважатиме суха погода. Однак у деяких регіонах стовпчик термометра все ж опуститься до мінусової позначки.Між іншим, невеликі “мінуси” вночі ймовірні також в усій Україні, проте вдень потепліє до +6…+11 градусів, а на Заході — до +7…+12 градусів”, — написала синоптик.А потепління до +12…+15 градусів прийде у суботу-неділю.