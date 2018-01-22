Побив і з пістолетом забрав BMW: у Луцьку судитимуть розбійника

32-річного лучанина судитимуть за розбій, незаконне заволодіння автомобілем та використання підробленого документа.Увечері 27 грудня 2018 року у під'їзді одного з будинків на вулиці Кравчука в Луцьку нетверезий зловмисник напав на 27-річного чоловіка, завдав йому кількох ударів по голові й, погрожуючи пістолетом, відібрав мобільний телефон та ключі від автомобіля марки BMW 725, - пише прокуратура Волині.Заволодівши цим авто, розбійник поїздив ним по обласному центру Волині, пошкодив та покинув.Увечері ж 4 травня 2018 року громадянин надав працівникам поліції у якості документа, що посвідчує його особу, підроблений паспорт на чуже ім'я із вклеєною його фотографією.Відтак його обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 289 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.