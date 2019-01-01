вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянину, у якого вдома знайшли боєприпаси, загрожує до 7 років тюрми

Волинянину, у якого вдома знайшли боєприпаси, загрожує до 7 років тюрми
У Любомльському районі слідчі повідомили про підозру 45-річному місцевому жителю, який незаконного зберігав боєприпаси.

Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, - пише
ГУНП у Волинської області.

У березні цього року під час проведення за місцем проживання 45-річного жителя цього ж району вилучили 12 набоїв калібру 5,6 мм.

Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є придатними для стрільби боєприпасами.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у лютому слідчі Луцького відділу поліції за погодженням з місцевою прокуратурою повідомили 41-річному жителю Львівської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: боєприпаси, тюрма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК
Сьогодні, 11:25
Волинянину, у якого вдома знайшли боєприпаси, загрожує до 7 років тюрми
Сьогодні, 11:15
Медики волинської «швидкої» понад 300 разів виїжджали до хворих
Сьогодні, 11:03
Три гаражі і дві квартири: скільки заробляє луцький депутат-«укропівець» Дендіберін
Сьогодні, 11:01
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
У лісосмузі на Волині знайшли боєприпаси У лісосмузі на Волині знайшли боєприпаси
01 квітень, 21:37
Волинянці, яка зарізала чоловіка, дали 7 років тюрми Волинянці, яка зарізала чоловіка, дали 7 років тюрми
01 квітень, 16:58
На Волині сапери знешкодили 5 авіаційних бомб На Волині сапери знешкодили 5 авіаційних бомб
21 березень, 18:01
Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми
21 березень, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК
Сьогодні, 11:25
 0
Волинянину, у якого вдома знайшли боєприпаси, загрожує до 7 років тюрми
Сьогодні, 11:15
 0
Медики волинської «швидкої» понад 300 разів виїжджали до хворих
Сьогодні, 11:03
 0
Три гаражі і дві квартири: скільки заробляє луцький депутат-«укропівець» Дендіберін
Сьогодні, 11:01
 0
«АТБ»: як бути впевненим у безпеці й якості своєї продукції*
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8