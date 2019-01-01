Волинянину, у якого вдома знайшли боєприпаси, загрожує до 7 років тюрми
Сьогодні, 11:15
У Любомльському районі слідчі повідомили про підозру 45-річному місцевому жителю, який незаконного зберігав боєприпаси.
Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, - пише
ГУНП у Волинської області.
У березні цього року під час проведення за місцем проживання 45-річного жителя цього ж району вилучили 12 набоїв калібру 5,6 мм.
Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є придатними для стрільби боєприпасами.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у лютому слідчі Луцького відділу поліції за погодженням з місцевою прокуратурою повідомили 41-річному жителю Львівської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.
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Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, - пише
ГУНП у Волинської області.
У березні цього року під час проведення за місцем проживання 45-річного жителя цього ж району вилучили 12 набоїв калібру 5,6 мм.
Згідно з висновком експерта вилучені у волинянина набої є придатними для стрільби боєприпасами.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у лютому слідчі Луцького відділу поліції за погодженням з місцевою прокуратурою повідомили 41-річному жителю Львівської області про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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