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У Володимирі поблизу заправки горіло поле

У Володимирі поблизу заправки горіло поле
3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці гасили пожежу неподалік заправки.

Неподалік від місця масштабного загоряння, знаходиться АЗС, - пише Буг.

Пожежники розповідають, що виїхали на виклик близько 21-ої години 2-го квітня.

Пожежа виникла на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції. Вітер роздмухав полум’я, і вогонь став швидко поширюватися по сухій траві. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу швидко.

“Жителі району 5 школи, скажіть, у кого це вистачило розуму палити траву біля заправки? Тим більше в сильний вітер”, – написала дописувачка Facebook-спільноти Оля Музичук.

Пожежники розповідають, що випадки спалювання сухої трави фіксують по району вже кілька тижнів.

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Теги: Володимир, пожежа
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