У Володимирі поблизу заправки горіло поле





Неподалік від місця масштабного загоряння, знаходиться АЗС, - пише



Пожежники розповідають, що виїхали на виклик близько 21-ої години 2-го квітня.



Пожежа виникла на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції. Вітер роздмухав полум’я, і вогонь став швидко поширюватися по сухій траві. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу швидко.



“Жителі району 5 школи, скажіть, у кого це вистачило розуму палити траву біля заправки? Тим більше в сильний вітер”, – написала дописувачка Facebook-спільноти Оля Музичук.



Пожежники розповідають, що випадки спалювання сухої трави фіксують по району вже кілька тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці гасили пожежу неподалік заправки.Неподалік від місця масштабного загоряння, знаходиться АЗС, - пише Буг Пожежники розповідають, що виїхали на виклик близько 21-ої години 2-го квітня.Пожежа виникла на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції. Вітер роздмухав полум’я, і вогонь став швидко поширюватися по сухій траві. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу швидко.“Жителі району 5 школи, скажіть, у кого це вистачило розуму палити траву біля заправки? Тим більше в сильний вітер”, – написала дописувачка Facebook-спільноти Оля Музичук.Пожежники розповідають, що випадки спалювання сухої трави фіксують по району вже кілька тижнів.

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