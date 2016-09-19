У Володимирі поблизу заправки горіло поле
Сьогодні, 12:23
3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці гасили пожежу неподалік заправки.
Неподалік від місця масштабного загоряння, знаходиться АЗС, - пише Буг.
Пожежники розповідають, що виїхали на виклик близько 21-ої години 2-го квітня.
Пожежа виникла на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції. Вітер роздмухав полум’я, і вогонь став швидко поширюватися по сухій траві. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу швидко.
“Жителі району 5 школи, скажіть, у кого це вистачило розуму палити траву біля заправки? Тим більше в сильний вітер”, – написала дописувачка Facebook-спільноти Оля Музичук.
Пожежники розповідають, що випадки спалювання сухої трави фіксують по району вже кілька тижнів.
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Неподалік від місця масштабного загоряння, знаходиться АЗС, - пише Буг.
Пожежники розповідають, що виїхали на виклик близько 21-ої години 2-го квітня.
Пожежа виникла на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції. Вітер роздмухав полум’я, і вогонь став швидко поширюватися по сухій траві. Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу швидко.
“Жителі району 5 школи, скажіть, у кого це вистачило розуму палити траву біля заправки? Тим більше в сильний вітер”, – написала дописувачка Facebook-спільноти Оля Музичук.
Пожежники розповідають, що випадки спалювання сухої трави фіксують по району вже кілька тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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