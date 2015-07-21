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Інструктори волинського патріотичного табору для дітей пройшли вишкіл. ФОТО

Інструктори волинського патріотичного табору для дітей пройшли вишкіл. ФОТО
Волинський центр національно-патріотичного виховання «Волинська Січ» готується до прийому дітей у літній табір, який розпочне свою роботу 22 червня.

Щороку його відвідує понад три сотні дітей віком від 10 до 16 років. Повідомляє КовельPost.

Популярність змістовного дозвілля забезпечує не лише чисте повітря та кришталева вода озера Світязь, а й пізнавальні заняття, загартування, фізична підготовка та основи військової справи.

Нещодавно у «Волинській Січі» провели вишкіл для інструкторів та їхніх помічників, які впродовж цього літнього сезону працюватимуть у таборі з школярами.

Засновник та керівник патріотичного проекту Сергій Дружинович каже, що під час весняних канікул для проведення занять з майбутніми викладачами залучали й учнів, аби на практиці переконатися у компетентності та досвіді інструкторів. А вони, до речі, обов'язково повинні мати вищу педагогічну освіту. А серед помічників можуть бути старшокласники та студенти, які пройшли відповідне навчання та практично засвідчили свою готовність до занять з дітьми.

Усього в таборі працюватиме близько 20 наставників.


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Теги: Волинська січ, табір, вишкіл
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