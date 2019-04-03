Автошколу, де вчилася Зайцева, можуть позбавити ліцензії, – Нацполіція
Сьогодні, 02:14
Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Чиж заявив, що в автошколи, де навчалася учасниця смертельної ДТП Олена Зайцева, можуть відібрати ліцензію.
Відповідне питання має вже завтра розглянути комісія Головного сервісного центру МВС, - повідомляють Факти.
Чиж додав, що в автошколі були зафіксовані порушення, серед яких й недотримання правил ведення документації.
– У ході перевірки доведено відсутність Зайцевої на заняттях. Замість чотирьох навчальних класів діяв лише один. Тут же незаконно переобладнано транспорт, – сказав заступник начальника ГУ Нацполіції.
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Відповідне питання має вже завтра розглянути комісія Головного сервісного центру МВС, - повідомляють Факти.
Чиж додав, що в автошколі були зафіксовані порушення, серед яких й недотримання правил ведення документації.
– У ході перевірки доведено відсутність Зайцевої на заняттях. Замість чотирьох навчальних класів діяв лише один. Тут же незаконно переобладнано транспорт, – сказав заступник начальника ГУ Нацполіції.
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