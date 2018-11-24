Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті
Сьогодні, 18:46
Луцькі велосипедистки завоювали 12 медалей на весняному Чемпіонаті України з маунтенбайку.
Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Змагання відбувалися з 27 до 31 березня в Ужгороді. В індивідуальній гонці на час Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат.
В парній гонці серед жінок Юлія Дорошенко і Ірина Шиманська були другими. Логвінюк Олександра і Логвінюк Дарина були третіми серед юніорок. Іосенко Валерія та Левченко Богдана- другі серед дівчат.
І в останній день в гонці крос-кантрі лучанки знову зайняли призові місця - Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат, Шишмарьова Олександра посіла 3-тє місце серед дівчат.
Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України Ковальов Віктор Сергійович та Матвійчук-Жолнач Валентина Віталіївна.
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Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Змагання відбувалися з 27 до 31 березня в Ужгороді. В індивідуальній гонці на час Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат.
В парній гонці серед жінок Юлія Дорошенко і Ірина Шиманська були другими. Логвінюк Олександра і Логвінюк Дарина були третіми серед юніорок. Іосенко Валерія та Левченко Богдана- другі серед дівчат.
І в останній день в гонці крос-кантрі лучанки знову зайняли призові місця - Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат, Шишмарьова Олександра посіла 3-тє місце серед дівчат.
Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України Ковальов Віктор Сергійович та Матвійчук-Жолнач Валентина Віталіївна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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