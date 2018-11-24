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Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті

Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті
Луцькі велосипедистки завоювали 12 медалей на весняному Чемпіонаті України з маунтенбайку.

Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Змагання відбувалися з 27 до 31 березня в Ужгороді. В індивідуальній гонці на час Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат.

В парній гонці серед жінок Юлія Дорошенко і Ірина Шиманська були другими. Логвінюк Олександра і Логвінюк Дарина були третіми серед юніорок. Іосенко Валерія та Левченко Богдана- другі серед дівчат.

І в останній день в гонці крос-кантрі лучанки знову зайняли призові місця - Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат, Шишмарьова Олександра посіла 3-тє місце серед дівчат.

Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України Ковальов Віктор Сергійович та Матвійчук-Жолнач Валентина Віталіївна.
Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті
Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті
Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті
Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті
Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті

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Теги: спорт, змагання
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