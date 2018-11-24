Луцькі велосипедистки тріумфували на всеукраїнському весняному чемпіонаті





Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Змагання відбувалися з 27 до 31 березня в Ужгороді. В індивідуальній гонці на час Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат.



В парній гонці серед жінок Юлія Дорошенко і Ірина Шиманська були другими. Логвінюк Олександра і Логвінюк Дарина були третіми серед юніорок. Іосенко Валерія та Левченко Богдана- другі серед дівчат.



І в останній день в гонці крос-кантрі лучанки знову зайняли призові місця - Ірина Шиманська була 2-ою серед юніорок, Іосенко Валерія - 1-ою серед дівчат, Шишмарьова Олександра посіла 3-тє місце серед дівчат.



Готували спортсменів до змагань заслужені тренери України Ковальов Віктор Сергійович та Матвійчук-Жолнач Валентина Віталіївна.



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